Stadtführung durch Borken

Am 10. März 2024 um 11 Uhr / Angebot der Tourist-Information der Stadt Borken

Borken. Welche Baudenkmäler zeugen noch heute von der einstigen Wehrhaftigkeit der Stadt Borken? Wie sahen der heutige Mark- und Kirchplatz in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten aus? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte bei den regelmäßig stattfindenden Stadtführungen durch die Kreisstadt Borken. Eine der nächsten Führungen bietet die städtische Tourist-Information am Sonntag, 10. März 2024, um 11 Uhr an. Der erfahrene und sachkundige Gästeführer Gottfried Schulze zeigt den Teilnehmenden dabei auf einem historischen Rundgang die „Stadt der Türme“ und erzählt Wissenswertes über die Stadtgeschichte und über „Land und Leute“.

Treffpunkt zu der etwa eineinhalbstündigen Führung ist die Tourist-Information im FARB Forum Altes Rathaus Borken, Markt 15. Tickets kosten sechs Euro und sind in der Tourist-Information erhältlich. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Rundgang kostenlos. Um vorherige Anmeldung wird dennoch gebeten.

PM: Stadt Borken