Charity Konzert gegen Faschismus und Rassismus am Samstag, 03.02.24 im Sandershaus in Kassel

Unter dem Motto „FUCK FASCISM – SUPPORT PUNK ROCK“ ist das Subterrain im Sandershaus Schauplatz einer außergewöhnlichen Veranstaltung. Am Samstag, 03.Februar 2024 ab 17.00 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) eröffnen Armin & Dieter (The Bates) ein vielfältiges Programm. Sammler rarer Artikel der Punkbewegung kommen im Anschluss bei einer Auktion auf ihre Kosten. U.a. werden Tickets für das Pussy Riot Konzert in Kassel und rare Platten der Band EA80 ebenso für einen guten Zweck versteigert, wie auch die eigens für dieses Event produzierte Platte (Auflage: 300) mit Songs von Die Strafe, Peppone, Pussy Riot, WIZO, ZSK und Bezlad.

Am Abend, der mit einer After-Party endet, treten PEPPONE (Magdeburg) und DIE STRAFE (Mönchengladbach) erstmals in Kassel auf. Der Erlös des Veranstaltung kommt der ukrainischen Band BEZLAD zugute, welche angesichts von Putins Angriffskriegs auf ihre Heimat keine Auftritte haben, das Land nicht verlassen können und zudem befürchten müssen, mit Waffe an die Front geschickt zu werden. Mit den Erlösen dieses Projektes wollen die Initiatoren und Sponsoren der ukrainischen Band zumindest ein ganz kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, indem ihnen ein großer Wunsch erfüllt wird: Die Veröffentlichung einer eigenen Single.

Tickets können bereits jetzt beim Sandershaus e.V. unter weltsubkulturerbe(a)gmx.de vorbestellt werden.

Zudem gibt’s ab dem 15.01.24 ein Vorverkauf in Kassel im Lost & Found (Friedensstr. 6) sowie in der Buchhandlung Vogt (Friedrich-Ebert-Str. 31)

Eintrittspreise:

6,- € Sozialtarif

9,- € Eintritt

12,- € Soli-Tarif.

PM: Netzwerk Nordhessen