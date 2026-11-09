Software ist tot – es lebe die Software!

Seit Jahrzehnten bestimmen Computerprogramme, wie wir zu arbeiten haben. Wo die Knöpfe sitzen, welche Funktionen wir bekommen und wann wir für die nächste Version bezahlen müssen.

Dies ist nun möglich und klingt erstmal wunderbar.

Für die Softwareindustrie ist es der Weltuntergang.

Anfang Februar verloren amerikanische Softwareunternehmen innerhalb einer Woche rund eine Billion Dollar an Börsenwert. Eine Billion! 1000 Milliarden!

Und das, obwohl kein einziges ihrer Programme schlechter geworden war.

Zunächst sorgten neue Fähigkeiten von Claude für Unruhe. Claude ist der große ChatGPT-Konkurrent des amerikanischen KI-Konzerns Anthropic, der selbst an die Börse will. Solche KI-Systeme übernehmen zunehmend Aufgaben teurer Spezialprogramme oder entwickeln gleich eigene Alternativen.

Ende Februar legte das amerikanische Analyseunternehmen Citrini Research nach. Es beschrieb eine Wirtschaftskrise im Jahr 2028, ausgelöst durch immer leistungsfähigere KI. Die Börse erschrak erneut.

Jede Firma baut sich künftig ihr eigenes SAP für Buchhaltung, Einkauf und Verwaltung. Jeder Computernutzer sein persönliches Office-Paket.

Normalerweise muss eine Katastrophe wenigstens eintreten, bevor sie Milliarden kostet. Bei künstlicher Intelligenz genügt inzwischen die Beschreibung.

Im Oktober erschienen unter dem Namen ArtCraft Nachbauten bekannter Programme. Word zum Schreiben, Excel zum Rechnen und Photoshop zur professionellen Bildbearbeitung. Programmiert von künstlicher Intelligenz, fast über Nacht.

Der Photoshop-Nachbau besaß bereits nach wenigen Tagen einen erstaunlichen Teil der Funktionen des Originals. Professionell ausgereift war er noch lange nicht.

Aber wer braucht schon das gesamte Photoshop?

Ein Grafiker benötigt vielleicht Hunderte Funktionen. Ich möchte möglicherweise nur Bilder verbessern, etwas ausschneiden und gelegentlich ein Plakat gestalten.

Warum soll ich eine komplette Tischlerwerkstatt kaufen, wenn ich nur ein Regal aufhängen will?

Diese Technik nennt sich Reverse Engineering: Man betrachtet eine vorhandene Software und entwickelt ihre Funktionen komplett neu.

Und nein, das ist eben keine Raubkopie. Der Europäische Gerichtshof hat bereits klargestellt, dass die Funktionen eines Computerprogramms als solche nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Gerade bei Spielen ist das heikel. Anthropic hat seinem Programmierassistenten Claude deshalb inzwischen ausdrücklich verboten, bestimmte bestehende Spiele nachzubauen. Neue Spiele nach eigenen Vorstellungen bleiben erlaubt.

Bemerkenswert: Wir entwickeln Maschinen, die immer mehr können, und beschäftigen uns anschließend damit, ihnen bestimmte Fähigkeiten wieder auszureden.

Doch zurück zum Geld.

Ein umfangreiches Softwarepaket von Adobe kostet ein Unternehmen derzeit rund 1.000 Euro jährlich pro Arbeitsplatz. Ein kleines Grafikbüro mit fünf Arbeitsplätzen bezahlt dafür in fünf Jahren rund 25.000 Euro.

Dafür bekommt es heute ausgereifte Programme und Unterstützung. Noch lohnt sich deswegen ein Eigenbau nicht unbedingt.

Aber wie lange noch?

Das Forschungsinstitut METR untersucht, welche Aufgaben künstliche Intelligenz selbstständig bewältigen kann. Über Jahre hinweg verdoppelte sich die Länge erfolgreich bearbeitbarer Aufgaben ungefähr alle sieben Monate.

Das bedeutet exponentiellen Fortschritt. Zunächst sieht man kaum einen Unterschied. Dann plötzlich einen gewaltigen.

Ich bin überzeugt: Wir werden erleben, dass Künstliche Intelligenz praktisch jede heute bekannte Software selbst herstellen kann. Mit vergleichbaren Funktionen, später vielleicht sogar besseren. Und zu einem Bruchteil der bisherigen Entwicklungskosten.

Der eigentliche Knaller: Die KI baut mir mein eigenes Programm. Nicht irgendeines. Meines!

Ist das nicht herrlich?

Mein Schreibprogramm weiß endlich, wie ich meine Texte am liebsten formatiere. Meine Tabellenkalkulation unterstützt meine Arbeit, statt mich durch Formelsammlungen zu schicken. Meine Bildbearbeitung hat genau die Werkzeuge, die ich seit Jahren vermisse.

Kurzum: Kein Rumgefummel mehr in den Einstellungen, keine Handbücher mit 800 Seiten, das Programm macht endlich genau das, was ich will.

Ein Autor bekommt seine persönliche Schreibwerkstatt. Ein Handwerker seine eigene Auftragsverwaltung. Ein kleiner Verlag genau die Programme, die er für Bücher, Bilder, Rechnungen und Vertrieb braucht. Fast kostenlos!

Ein Mensch mit Sehproblemen erhält große Bedienelemente. Wer die Maus nicht bedienen kann, steuert seine Software mit der Stimme. Und wer seine Arbeit auf eine ungewöhnliche Art organisiert, bekommt ein Programm, das genau das berücksichtigt.

Jeder seine Software einschließlich seiner persönlichen Macken. Herrlich.

Bisher mussten Millionen Menschen lernen, wie ein Programm funktioniert. Künftig lernt das Programm, wie sein Besitzer funktioniert.

Aber die Entwicklung geht weiter. Zukünftig brauchen wir überhaupt keine Software, also Programme oder Apps, wie man auf Neudeutsch sagt, mehr:

Eine einzige KI auf dem Computer oder Handy übernimmt die Arbeit, für die wir heute noch ein Dutzend Programme brauchen. Sie schreibt wie Word, rechnet wie Excel, gestaltet wie Photoshop und PowerPoint und organisiert wie ein Kalender mit Emailprogramm. Ohne dass wir dafür verschiedene Programme installieren oder deren Bedienung lernen müssen.

Natürlich ist die neue Freiheit nicht ohne Risiken. KI-generierte Lösungen können Fehler und Sicherheitslücken enthalten. Wartung, Zuverlässigkeit und Service bleiben wichtig, besonders für Unternehmen.

Software verliert ihre bisherige Knappheit.

Was früher ein Team von Spezialisten über Monate oder Jahre entwickeln musste, entsteht zunehmend auf Zuruf. Und was sich plötzlich leicht herstellen lässt oder gar nicht mehr gebraucht wird, kann man immer schwerer zu den alten Preisen verkaufen.

Die Börse hat das verstanden. Deshalb die Billionenangst.

Die Softwareindustrie hat uns lange genug erklärt, was wir brauchen.

Jetzt dürfen wir es selbst entscheiden.

Die Software ist tot.

Und ausgerechnet das könnte die beste Nachricht sein, die ihre Nutzer seit Erfindung des Computers gehört haben.

Es lebe die Software!