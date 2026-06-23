FUTURE SPACE AWARD 2026: Hessens Schüler sollen Ideen für drängende Zukunftsfragen entwickeln

Auf einen Blick

Erstmalige Ausschreibung des Future Space Awards: Hessische Schüler der Klassen 6 bis 13 sollen Lösungsideen für drängende Zukunftsfragen entwickeln.

Auszeichnung im Geiste des 2023 verstorbenen Future-Space-Gründers Klaus-Peter Haupt.

Preisgeld von bis zu 3.000 Euro.

Einsendeschluss: 16. August 2026.

Unterstützende Workshops während der MINT-Ferien Hessen (29. Juni bis 10. Juli 2026).

Kassel, 15. Juni 2026. Das Kasseler Bildungsprojekt Future Space ruft Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen dazu auf, ihre eigenen Lösungsideen für drängende Zukunftsfragen einzureichen. Mit dem erstmals ausgeschriebenen Future Space Award werden Konzepte gesucht, die Menschen helfen, den Planeten schützen oder eine friedvollere Zukunft ermöglichen.

Teilnehmen können alle hessischen Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 13 – entweder allein oder im Team mit bis zu drei Personen. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner wartet ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro. Einsendeschluss ist der 16. August 2026.

„Junge Menschen sind der optimistische Schatz unserer Gesellschaft“, sagt Rico Janusch von Future Space. „Sie blicken mit anderen Augen auf unsere Welt und sehen Lösungen, wo Erwachsene oft nur Probleme sehen. Diese Perspektive wollen wir mit dem Award sichtbar machen und fördern – gerade in einer Zeit, in der Kriege und Krisen die Schlagzeilen dominieren und der Optimismus für eine bessere Zukunft zu verschwinden droht.“

Ideen für eine bessere Zukunft gesucht

Eingereicht werden kann jede Idee, die Menschen hilft oder das Zusammenleben verbessert. Technologische, soziale, ökologische und kulturelle Ansätze sind gleichermaßen willkommen.

Für die Bewerbung werden benötigt:

Eine schriftliche Beschreibung der Idee mit maximal 1.500 Wörtern.

Ein Erklärvideo mit einer Länge von höchstens drei Minuten.

Eine Fachjury bewertet alle Einreichungen, lädt ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Interviews ein und zeichnet die Gewinnerinnen und Gewinner im Oktober 2026 in Berlin aus.

Unterstützung durch die MINT-Ferien Hessen

Wer Unterstützung bei der Ausarbeitung seiner Idee sucht, kann an den MINT-Ferien Hessen vom 29. Juni bis 10. Juli 2026 teilnehmen.

In begleitenden Workshops haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und Feedback von erfahrenen Coaches zu erhalten. Die Teilnahme an den MINT-Ferien ist jedoch keine Voraussetzung für die Bewerbung beim Future Space Award.

Im Andenken an Klaus-Peter Haupt

Der Award entsteht im Geist des verstorbenen Future-Space-Gründers Klaus-Peter Haupt. Der Kasseler Physiker und Pädagoge, der im Mai 2023 plötzlich verstarb, begeisterte über Jahrzehnte hinweg junge Menschen für Naturwissenschaften und eigenständiges Denken.

Mit dem Physik-Club Kassel, dem Schülerforschungszentrum Nordhessen und dem Future Space schuf er die Grundlage für eine bundesweit beachtete MINT-Bildungslandschaft in Hessen. Im November 2025 wurde ihm zu Ehren der Klaus-Peter-Haupt-Platz in Kassel eingeweiht.

„Mit dem Future Space Award setzen wir die Arbeit fort, die er begonnen hat: jungen Menschen ein Forum zu geben, in dem ihre Ideen zählen“, so Rico Janusch.

Die Preisverleihung findet im Oktober 2026 statt.

Über Future Space

Future Space ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Kassel. Das Projekt fördert modernes Lernen durch Experimentieren und wissenschaftliches Arbeiten und stellt naturwissenschaftliche Bildung kostenfrei zur Verfügung.

Zum Angebot gehören:

Schülerlabore

Workshops

Ferienkurse

Offene Veranstaltungsformate für alle Altersgruppen

Weitere Informatione©n: www.futurespace.org

PM © Future Space