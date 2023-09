Atelierrundgang: Zu Besuch bei Arya Atti

Arya Atti, hat kürzlich mit ihrer Einzelausstellung in der Hauptstadt Erbil große Erfolge gefeiert. Ihre Leidenschaft für die Malerei zieht immer wieder aufs Neue in ihren Bann. Atti beherrscht die Kunst, sämtliche Emotionen – sei es Freude oder Trauer – in ihren Werken zum Ausdruck zu bringen. Ihre Gemälde erzählen Geschichten und üben eine magische Anziehungskraft auf die Besucher aus.

Im Rahmen des Kasseler Atelierrundgangs fand heute ein bemerkenswerter Besuch statt, als Oberbürgermeister Sven Schoeller die renommierte Künstlerin Arya Atti in ihrem Atelier aufsuchte. Dieses Treffen bot eine einzigartige Gelegenheit, bei der sich die Vertreter der lokalen Verwaltung und die Kunstszene trafen, um die Welt der Kunst zu erkunden und zu diskutieren.

Während des Besuchs tauschten der Oberbürgermeister und die Künstlerin Gedanken und Ideen über die Kunst aus. Es war eine erfreuliche Erfahrung, die beiden Persönlichkeiten näher kennenzulernen und ihre Perspektiven auf die Kunst zu teilen.

Am Dienstag, den 26. bis 29. September 2023, jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr, findet im Rahmen der Interkulturellen Woche ein Workshop mit dem Titel „Mein Gesicht ist mein Herz“ statt. Dieser Workshop wird im Herzen von Kassel in der Königsgalerie / Violett Kunstgalerie abgehalten und richtet sich an Jugendliche zwischen dreizehn und dreiundzwanzig Jahren. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos und wird von der Partnerschaft für Demokratie Kassel in Zusammenarbeit mit der Moving School unterstützt.

Arya Atti’s Kunstwerke sind nicht nur Ausdruck ihrer eigenen Leidenschaft, sondern auch eine Bereicherung für die Kunstszene in Kassel. Ihr Talent, Emotionen auf Leinwand festzuhalten und Geschichten zu erzählen, macht sie zu einer bemerkenswerten Künstlerin, die zweifellos noch viele Menschen in ihren Bann ziehen wird. Wir freuen uns auf weitere großartige Werke von Arya Atti und darauf, wie sie die Kunstwelt weiterhin mit ihrer Kreativität und Leidenschaft bereichert.

Weitere Bilder auf : https://www.facebook.com/nhronline/

Bilder © NHR