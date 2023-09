Naturschutzpreis Stadt Kassel für 2024 – Bewerbung ab sofort möglich

Die Stadt Kassel vergibt alle zwei Jahre den Naturschutzpreis, um bürgerschaftliches Engagement für den Naturschutz im Stadtgebiet von Kassel auszuzeichnen. Unter dem diesjährigen Motto „Schaffung von Sommerlebensräumen und Winterquartieren für Kleinsäuger in der Stadt“ steht der Artenschutz im Mittelpunkt. Gesucht werden die besten Maßnahmen und Projekte zur Förderung und zum Schutz beispielsweise von Igeln, Bilchen oder Fledermäusen. Ab sofort sind alle Menschen in Kassel aufgerufen, sich für den mit 1.500 Euro dotierten Preis zu bewerben oder andere Personen bzw. Organisationen vorzuschlagen – Bewerbungsschluss ist der 31. August 2024.

„Der weltweite Artenrückgang und der Klimawandel gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit“, so Umweltdezernent Christof Nolda. „Vor allem in städtischen Bereichen führt die fortschreitende Flächenversiegelung zu einem Verlust an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Dabei können Städte auch eine große Artenvielfalt beherbergen, denn „Naturecken“ in Gärten, auf Terrassen, Balkonen, Dächern oder Hinterhöfen bieten neben größeren Grünflächen wie Parks oder Gärten wichtige Lebens- und Rückzugsräume für unsere tierischen Mitbewohner. Bürgerschaftliches Engagement ist dabei von außerordentlicher Bedeutung und soll gewürdigt werden.“ Durch die Auszeichnung der Projekte sollen Menschen zum Mitmachen inspiriert und kreative Ideen sichtbar werden.

Über die Preisvergabe entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Stadt Kassel berufen wird. Die Jury setzt sich zusammen aus dem Umweltdezernenten, der Vorsitzenden des Stadtverordnetenausschusses für Klima, Umwelt und Energie, der Amtsleitung des Umwelt- und Gartenamts sowie zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern von Naturschutzorganisationen. Die Entscheidungsgrundlage bilden die Kriterien „Wert für Natur und Umwelt“, „Nachahmbarkeit“ und „Kreativität“.

Wichtig: Es sollen Beiträge eingereicht werden, deren Umsetzung weitgehend abgeschlossen ist. Reine Ideen und Konzepte können nicht berücksichtigt werden.

Bewerbungsschluss ist der 31. August 2024. Bis dahin muss der Wettbewerbsbeitrag bei der Unteren Naturschutzbehörde digital, postalisch oder persönlich eingereicht worden sein. Der Preis wird in einer feierlichen Preisverleihung zum Ende des Jahres vergeben.

Bewerben können sich Privatpersonen, Freundesgruppen, Initiativen, Vereine oder Unternehmen. Einfach das Bewerbungsformular ausfüllen und von den eigenen Aktivitäten und Projekten berichten. Mehr Informationen zum Kasseler Naturschutzpreis, den Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular gibt es unter www.kassel.de/naturschutzpreis.

