„Die transformative Kraft der Kunst: Alina Hubarenkos Ausstellung ‚Die junge Frau und das Meer'“

Die Ausstellung von Alina Hubarenko, „Die junge Frau und das Meer“, wurde von den eindringlichen Ereignissen der letzten Jahre und insbesondere dem Krieg in der Ukraine inspiriert. Sie strebte danach, den Betrachter auf einen persönlichen Heilungsweg mitzunehmen, indem sie die transformative Bedeutung des Meeres und die Verbindung zwischen Mensch und Natur in ihren Werken einfing. Die Ausstellung bot einen faszinierenden Einblick in die künstlerische Verarbeitung von persönlichen Erfahrungen und Emotionen in Zeiten globaler Turbulenzen und lud die Besucher ein, sich auf eine Reise der Reflexion und inneren Heilung einzulassen.

Die Vernissage am 29. Februar im KUBATUR war ein bemerkenswerter Höhepunkt, der alle Erwartungen übertraf. Die einzigartigen Meeresbilder von Alina Hubarenko zeichneten sich durch ihre außergewöhnliche Schönheit aus und vermittelten eine Atmosphäre von tiefer Ruhe und innerer Zufrieden.

Ort: Kulturbahnhof Kassel

Ausstellung: 1.3. bis 21.4.2024

Die Ausstellung ist jeweils donnerstags bis sonntags

von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Bilder © NHR