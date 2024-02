„Frau“-Finissage mit Drink and Draw zu entspannten Beats von DJ Isang Load im Kreishaus

Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was ist weiblich und was nicht? Die Ausstellung der Künstlerin Iris Hoffmann im Kreishaus Kassel stellt das Wesen der Frau in den Mittelpunkt. Ihre Arbeiten zum Thema sind in ganz unterschiedlichen künstlerischen Techniken entstanden: neben Zeichnungen und Malerei sind auch Druckgrafiken zu sehen.

Am Vorabend des Internationalen Frauentages endet die Ausstellung mit einer besonderen Finissage. Gemeinsam laden der Landkreis Kassel und die vhs Region Kassel am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr ins Foyer des Kreishauses an der Wilhelmshöher Allee 19−21 ein. DJ Isang Load legt entspannte Sounds auf, während Besucher eingeladen sind, bei „Drink and Draw“ selbst kreativ zu werden. Vizelandrätin Silke Engler eröffnet den Abend. Im Anschluss beschäftigt sich Kunsthistorikerin Johanna Günnel in einem Impulsvortrag mit dem Thema „Frauen in der Kunst“.

Besucher der Finissage werden gebeten, sich unter veranstaltungen@landkreiskassel.de anzumelden.

PM: LANDKREIS KASSEL