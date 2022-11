Künstlerin Arya Atti mit neuer Ausstellung „BRÜCKE“ mit Galerie Violett in neuen Räumlichkeiten in der Kasseler Königsgalerie

„Brücke“, so heißt ein interkulturelles Ausstellungskonzept, das in der Vorweihnachtszeit Kunstwerke von vier ukrainischen und vier syrischen KünstlerInnen vorstellen wird.

Auf 300 Quadratmetern in der Königsgalerie, direkt im Zentrum von Kassel wird die Violett-Kunstgalerie unter der Leitung von Arya Atti die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Es ist der Künstlerin und Galeristin Arya Atti eine Herzensangelegenheit, ukrainischen KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Werke in der Õffentlichkeit zu präsentieren und sie auch mit syrischen Künstlern in Verbindung zu bringen, die ebenfalls Krieg und Flucht aus ihrem Heimatland erleben mussten.

Arya Atti ist selbst aus dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet. Es ist ihr gelungen, in Kassel ihre Kunst frei zu entfalten und mit einer eigenen Galerie ihren Lebenstraum zu verwirklichen.

Atti möchte ebenso anderen geflüchteten Künstler*innen die Chance geben, an einem zentralen Ort wie in der Königsgalerie in die Öffentlichkeit treten zu können.

Die Namen der Ausstellenden sind:

Jusan Khalaf, Yuliiay Rozentsveih, Arya Atti, Alina Hubarenko, Maya Rabou, Oxana Pyzh, Kifan Alkarjousli und Ivan Zozulya.

Die Brücke zwischen vier ukrainischen und vier syrischen Ausstellenden bildet die gemeinsame Erfahrung von Krieg im Herkunftsland. Der Begriff „Brücke“ bezieht sich aber darüber hinaus auch auf den Austausch mit dem Gastgeberland Deutschland durch einen Transfer interkultureller Erfahrungen.

In der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit soll diese Ausstellung ein Zeichen setzen für die Verständigung von verschiedenen Kulturen und für den Frieden.

Die Königsgalerie unterstützt das humanitäre künstlerische Projekt „Brücke“, indem sie die Ausstellungsfläche von 300 Quadratmetern zur Verfügung stellt.

Kunstausstellung „Brücke“

Königsgalerie Kassel, Friedrichsplatz,

Eingang Neue Fahrt,

12.11.2022 bis 30.12.2022,

Montag bis Samstag 13 Uhr bis 19 Uhr, Eintritt frei.

