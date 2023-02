Was ist der Tod? Was spiegelt unser System wieder? Welche Rolle spielt Natur in unserer Dimension? Wer ist der Mensch?

Seinen Weg zu der Kunst selbst fand Léo Front durch einen traumatischen Vorfall vor drei Jahren, wodurch sein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Diese Erfahrung war der Impuls, mit der Malerei zu beginnen, um seine Gedanken und Eindrücke auf Papier festzuhalten.

Er schafft seine Werke mit Intuition, tiefen Gedankenhintergrund und versucht so die Dinge aus seiner Perspektive darzustellen. Léo wohnt nicht direkt in der Stadt, er wuchs in einem Vorort auf, in dem die Loire nur ein paar Meter entfernt vorbei fließt. Die Nähe zu der Natur, die in ihm tief verwurzelt ist, hat für ihn immer eine wichtige Rolle gespielt und ist in verschiedenen Formen in seinen Kunstwerken wiederzufinden. In seiner Ausbildung hat er sich auf Wildtiere und Fledermäuse spezialisiert und arbeitet derzeit in französischen Naturschutzgebieten. Es gab jedoch immer einen Wunsch. Der Wunsch nach Freiheit, weshalb er versucht seine Gemälde frei von Regeln und Konventionen zu gestalten. Um wirklich die Freiheit kennenzulernen, ist er auf die karibischen Insel Guadeloupe gereist und verbrachte im November 2022 sechs Wochen im Dschungel, um das Leben außerhalb des Systems und der ursprünglichen Natur zu entdecken.

Die Ausstellung mit dem Namen „Gaya“ findet vom 4. bis 25. Februar in der Urban5Gallery, Adolfstraße 11 statt! Hier finden Sie eine große Anzahl exklusiver Gemälde zu insgesamt dreißig Werken erklärt und detailliert !¡!¡

Weitere Bilder auf : nhronline

Text: Clara Fotos: H.Jacob

