Abbrucharbeiten für den Neubau der Grundschule Sandershausen in vollem Gang

Niestetal. „Die Abbrucharbeiten für den Neubau der Grundschule Sandershausen sind in vollem Gang“, informiert Vizelandrätin Silke Engler bei einem Besuch der Baustelle für die Erweiterung der Niestetaler Grundschule. Der Abbruch des Altbaus und des WC-Traktes ist der Beginn der Bauarbeiten. Als Übergangslösung für die Bauzeit waren bereits im August 2022 modulare Containergebäude auf dem Schulgeländer aufgestellt worden. Die Grundschule Sandershausen entwickelt sich zu einer Schule mit dauerhaft drei Klassen pro Jahrgang – hinzu kommt ein steigender Raumbedarf für die Betreuung, für die die Schule auch eine ausreichend große Mensa benötigt. Vorgesehen ist, dass an der Stelle des Altbaus aus dem Jahr 1900 ein neues dreigeschossiges Schulgebäude errichtet wird. „Im Erdgeschoss werden die neue Mensa und zusätzliche Fachräume entstehen“, erläutert Engler. In den Obergeschossen sind die Klassen- und Differenzierungsräume für Arbeitsgruppen und Einzelbetreuung eingeplant, „die man für einen modernen Unterricht benötigt“, so Engler weiter. Der Neubau erhält einen Aufzug. Durch die Anbindung an das andere Schulgebäude wird auch dessen Obergeschoss barrierefrei erreichbar sein. Im zweiten Bestandsgebäude, in dem zurzeit die Verwaltung und Klassenräume untergebracht sind, wird eine weitere Aufzugsanlage entstehen, so dass auch hier Barrierefreiheit erreicht wird.

Für die Erweiterung der Grundschule Sandershausen hat der Landkreis rund 8,5 Millionen Euro eingeplant. Aktuell werden zu jedem neuen Schuljahr über 50 neue Erstklässler an der Schule eingeschult – ähnliche Einschulungszahlen werden auch für die nächsten Jahre erwartet. Im aktuellen Schuljahr lernen 205 Schüler an der Grundschule.

PM: Harald Kühlborn