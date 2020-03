Landkreis Kassel. Der Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel schließt den Tierpark und seine Gästehäuser. „Wir bedauern es sehr, aber wenn man die Ausbreitung des COVID-19-Virus verlangsamen will, müssen wir auch sicherheitshalber den Tierpark bis auf weiteres schließen“, bittet Landrat Uwe Schmidt um Verständnis für die Entscheidung.

„Die Jugendburg und Sportbildungsstätte Sensenstein sowie das Wasserschloss Wülmersen bleiben bis zum 19. April geschlossen, unser Jugendseeheim auf Sylt schließt bis zum 17. Mai und das Haus Panorama in Schönau schließt bis zum 26. Mai 2020“, zählt Schmidt die weiteren Einschränkungen für die Freizeiteinrichtungen auf.

Für das Jugendseeheim Sylt und das Haus Panorama werden durch die Schließung die Freizeiten in den Osterferien sowie die im Anschluss vorgesehenen Seniorenfreizeiten abgesagt. „Im Haus Panorama fällt auch die Freizeit „Aktiv in den Frühling“ aus“, informiert Eigenbetriebsleiter Uwe Pietsch. Alle Bürgerinnen und Bürger, die für den genannten Zeitraum eine der Freizeiteinrichtungen gebucht haben, werden telefonisch und schriftlich informiert.

Pietsch weist darauf hin, dass die Schließungszeiten in den Freizeiteinrichtungen „je nach Entwicklung der Lage“ verlängert werden könnten: „Wir halten uns strikt an die Empfehlungen des Gesundheitsamtes“.

Für alle vom Eigenbetrieb abgesagten Veranstaltungen werden den Gästen die Kosten erstattet. „Wir bitten um Verständnis, dass dies wegen der großen Anzahl der Fälle etwas Zeit in Anspruch nehmen wird“, so Pietsch

PM: LANDKREIS KASSEL