Am Sonntag, den 07. Juli laden der Tierpark Sababurg und der Imkerverein Hofgeismar von 10 bis 17 Uhr zu einem Aktionstag in die BienenWelt.

Honig- und Wildbienen stehen an diesem Aktionstag im Mittelpunkt.

Die Imker des Imkervereins Hofgeismar nutzen diesen Aktionstag und informieren die Tierparkbesucher über alle Bereiche der Imkerei.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung sind sie die Honigbienen-Experten und können uns beispielsweise sehr anschaulich erklären, wie ein Volk aus Nektar Honig macht, wie die Bienen ihre Waben bauen und was in den Waben passiert. Sie wissen, was Königinnen, was Arbeiterinnen und was Drohnen machen und wissen ganz genau, wie es um die Bienen in unserer Region so steht.

Die Honigbienen können durch eine Glasscheibe direkt im Bienenstock beim Arbeiten beobachtet werden. Wer entdeckt die Königin? In welchen Waben ist Honig drin? Was ist Propolis? Was ist Gelée royale? Die Imker helfen beim Entdecken und beantworten gerne diese und weitere Fragen.

Zwischendurch schleudern die Imker vor Ort immer wieder Honig und die Besucher dürfen ihn ganz frisch geschleudert probieren oder sich die Waben mit den Honigresten als „Honigkaugummi“ schmecken lassen.

Der Imkerverein Hofgeismar verkauft seine Produkte am Aktionstag auch direkt vor Ort. Mit Ihrem Honig-Einkauf können Sie den Imkerverein und die wertvolle Arbeit der Imker in unserer Region ganz unmittelbar unterstützen. Neben verschiedenen Honigsorten haben die Imker noch weitere Produkte wie z.B. Honigseife oder Cremes mit Bienenwachs usw. im Angebot.

Um 13:30 Uhr steht ein spannender Vortrag mit tollen Fotos auf dem Programm: „Die Honigbiene – ein Erfolgsmodell der Natur“. Der Imker Jürgen Schäfer informiert fundiert und anschaulich über die Bedeutung und die besonderen Leistungen unserer Honigbienen. Um 14:30 Uhr informiert Klaus-Berndt Nickel in einem weiteren Vortrag über die Rote Mauerbiene, die das Insekt des Jahres 2019 ist und für unsere Obstbauern von besonderer Bedeutung ist.

Wer Wildbienen unterstützen will, kann sich Tipps und Anleitungen für den Bau eines eigenen Wildbienenhotels für Garten oder Balkon mitnehmen. Besucher können sehen, dass sowas zu bauen kinderleicht und gar nicht so teuer ist. Dafür notwendige Materialien wie Bambusstücke, Schilfröhrchen oder Pappröhrchen sowie Holzklötze können gegen einen entsprechenden Materialkostenbeitrag gleich vor Ort gekauft und mitgenommen werden. Wer sich seine eigene kleine Holzkiste, einen alten Blumentopf oder aber auch eine alte Konservendose mitbringt, kann sein eigenes „Wildbienenhaus“ gleich vor Ort mit passenden Zubehör bestücken und braucht es dann zu Hause nur noch aufzuhängen und abzuwarten, bis die ersten Wildbienen anfangen, darin ihre Nester zu bauen.

Über Wildbienen- und Hummelschutz können Sie sich am Informationsstand der Ameisenwarte fachkundig informieren und die Experten über ihre praktischen Erfahrungen mit der Ansiedlung von Hummeln befragen.

Das Programm: von 10 – 17 Uhr in der BienenWelt

Imkerverein Hofgeismar

Info- und Verkaufstand, Honig schleudern

Wildbienenhotels basteln

Info- und Verkaufstand, Info- und Verkaufsstand Tierpark Sababurg

Wildbienen- und Hummelschutz

Infostand der Ameisenschutzwarte Hessen e.V.

13:30 Uhr: Die Honigbienen – ein Erfolgsmodell der Natur

Vortrag von Jürgen Schäfer (Imker mit langjähriger Erfahrung)

14:30 Uhr: Die Rote Mauerbiene – Wildbiene des Jahres 2019

Vortrag von Klaus-Berndt Nickel (Ameisenschutzwarte Hessen e.V.)

PM: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG (HJ)