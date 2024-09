Hundetraining im Urlaub: Spaß, Lernen und Entspannung für Mensch und Hund

Hundetraining im Urlaub kann eine großartige Möglichkeit sein, um das Training mit eurem Hund zu generalisieren und in neuen Umgebungen zu üben. Die HundeErklärer (die nach §11 zertifizierten und ausgebildeten Hundetrainer und Verhaltensberater Claudia Dahmer und Jörg Brezina) bieten unter anderem spezielle Trainingsprogramme für Urlaube an, bei denen ihr mit eurem Hund viel Spaß haben und gemeinsam trainieren könnt.

Auf der Insel Rügen beispielsweise (Kurs „Hundetraining im Urlaub“ findet vom 04.01.25 – 11.01.25 statt) gibt es viele tolle Möglichkeiten, um das Hundetraining mit Urlaub zu kombinieren. Ihr könnt Hundebegegnungen in wunderschöner Umgebung am Strand, in der Stadt oder am Hafen üben und eurem Hund dabei helfen, auch in neuen und aufregenden Situationen ruhig und gehorsam zu bleiben. „Auch bei der Buchung einer Unterkunft/FeWo sind wir unseren Mensch-Hund-Teams gerne behilflich bzw. buchen diese für euch“, erklärt Jörg Brezina (Die HundeErklärer).

Das Training im Urlaub kann nicht nur eurem Hund helfen, sich in verschiedenen Umgebungen sicherer zu fühlen, sondern auch euch dabei helfen, sicherer zu werden, besser auf die Bedürfnisse eures Hundes einzugehen und eine noch engere Bindung aufzubauen. Die beiden Trainer legen viel Herzblut, Engagement und Spaß in ihre Arbeit mit den Mensch-Hund-Teams.

Mehr Informationen zu diesem Kurs und dem dazugehörigen Trainingsprogramm findet ihr auf:

https://diehundeerklaerer.de/Training-im-Urlaub/.

„Selbstverständlich können auch die ‚Insulaner‘ in dieser Zeit Einzelstunden oder auch den Kurs bei uns buchen“, ergänzt Claudia Dahmer, „und wir freuen uns schon riesig auf euch, eure Fellnasen und eure gemeinsame Geschichte!“

PM: Die HundeErklärer