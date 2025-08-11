Kassel: Herzzerreißende Suche – Wo ist Kater Monty?

Seit sechs langen Wochen fehlt von Monty jede Spur. Der graue Kater verschwand im Kasseler Vorderen Westen, direkt gegenüber der Friedenskirche und ließ seine Besitzerin Michelle in tiefer Sorge zurück.

„Monty ist nicht nur eine Katze. Er ist mein Seelengefährte, mein Familienmitglied“, sagt Michelle mit leiser Stimme. Seit dem Tag seines Verschwindens hat sie nichts unversucht gelassen. Sie hat Straßenzüge abgegangen, Hinterhöfe inspiziert, Garagen und Keller durchsucht. Hunderte Plakate mit Montys Foto hängen inzwischen an Laternen und Hauswänden in der Umgebung. Auch eine Belohnung von 500 Euro hat sie ausgesetzt, doch bislang blieb die Suche erfolglos.

Monty ist ein stattlicher, grau-anthrazitfarbener Kater mit einem weißen Fleck auf der Brust, sanftem Blick und zutraulichem Wesen.. Wer ihn kennt, weiß, dass er Nähe sucht und Vertrauen schenkt. Für Michelle bedeutet jeder weitere Tag ohne ihn eine Mischung aus Hoffnung und Angst. „Ich will ihn einfach nur wieder in die Arme schließen können. Wenn jemand etwas weiß, bitte melden Sie sich“, appelliert sie eindringlich.

Vielleicht ist Monty in einem Keller oder einer Garage versehentlich eingesperrt worden. Vielleicht streift er durch Gärten, ohne den Weg nach Hause zu finden. Jede Beobachtung, so klein sie auch erscheinen mag, kann helfen, diesen geliebten Vierbeiner zurückzubringen.

Kontakt: Hinweise bitte direkt an Michelle unter Tel. 0160 7584391

© NHR