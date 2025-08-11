NaWi – LoLa: MINT-Förderung für Mädchen und junge Frauen im Future Space Kassel

Im Rahmen der MINT-Ferien fand am Samstag, den 9. August, im Future Space 2 in Kassel ein Workshop unter der Leitung von Sabine Stuhlmann statt. Die Teilnehmerinnen führten Experimente zu pH-Wert-Messungen, Farbschemata und chemischen Reaktionen durch, darunter auch ein kleiner Versuch mit Feuerwerkseffekten.

Dabei lernten die Teilnehmerinnen, dass jede Flüssigkeit – sei es Zitronensaft, Seifenlauge oder Leitungswasser – einen eigenen pH-Wert besitzt. Dieser gibt Auskunft darüber, ob die Flüssigkeit sauer, neutral oder basisch ist. Mit Indikatorpapier oder digitalen Messgeräten konnte der pH-Wert einfach bestimmt werden, was chemische Eigenschaften anschaulich machte und die Grundlagen von Säuren und Basen vermittelte.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Untersuchung von farbigen Flammen, die durch das Erhitzen bestimmter Metallsalze entstehen. Durch die Wärmezufuhr werden die Elektronen der Metalle angeregt und auf weiter außen liegende Elektronenschalen versetzt. Beim Zurückfallen in den Grundzustand geben sie Licht in charakteristischen Farben ab: Natrium erzeugt eine gelbe Flamme, Kalium eine violette, Kupfer eine grün-blaue und Strontium eine rote Flamme. Für Demonstrationszwecke wurde häufig eine Sprühflasche verwendet, die eine Ethanol-Wasser-Lösung mit Metallsalzen enthält. Der feine Sprühnebel verdampft in der Flamme, wodurch die typischen Farben sichtbar werden.

Der Workshop ist Teil des Projekts NaWi – LoLa (Lernort Labor), das Mädchen und junge Frauen für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fördert. Das Projekt wird vom MNU-Landesverband Hessen, dem Deutschen Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts, getragen.

NaWi – LoLa wurde 2004 von Sabine Stuhlmann (vormals Sauerwein) in Wiesbaden gegründet. 2008 wurde das Projekt nach Kassel gebracht, zunächst im Physikclub unter KP Haupt. Seit 2012 ist es Teil des Schülerforschungszentrums Nordhessen und seit 2022 auch im Future Space Kassel vertreten.

Sabine Stuhlmann schafft mit ihrem Engagement einen Lernort, an dem junge Frauen naturwissenschaftliche Themen praxisnah und verständlich kennenlernen können.

Link: https://sabine-stuhlmann.de/

Link: https://www.futurespace.org/

Bilder © Felix Kreyer & Sabine Stuhlmann