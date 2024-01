Autoversicherung zu realitätsnahen Konditionen abschließen und Einsparpotenziale nutzen – so geht’s

Die Kosten, die ein jeder Fahrzeughalter für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung des Autos aufbringen muss, sind modellabhängig und meist beträchtlich. Daher ist es nur allzu verständlich, dass versucht wird, an allen Ecken und Enden zu sparen. Eine wichtige Stellschraube, die je nach Größenordnung mal mehr, mal weniger finanziell ins Gewicht fallen kann, ist die Autoversicherung. Dieser Ratgeber beleuchtet, welche Kriterien beim Abschluss einer Kfz-Versicherung wichtig sind, um im Fall der Fälle gut abgesichert zu sein, und welche Differenzierungsmöglichkeiten in Form verschiedener Tarife dem Kunden zur Verfügung stehen. Des Weiteren stellt dieser Beitrag Tipps für Einsparungen bei der Autoversicherung vor.

Entscheidende Aspekte bei der Vertragsgestaltung einer Kfz-Versicherung

Renommierte Anbieter einer Kfz-Versicherung formulieren ihre Verträge äußerst transparent. Damit es im Falle eines Unfallschadens und einer Inanspruchnahme der Versicherung dennoch zu keinen Missverständnissen kommt, ist es wichtig, als Fahrzeughalter die vertraglich relevanten Knackpunkte zu kennen.

Dies sind im Wesentlichen folgende Faktoren:

– Höhe der Deckungssumme

– Absicherung bei Schäden im Zusammenhang mit Tiereinwirkung

– Fahrer- und Insassenschutz



Schadensdeckung



Die Höhe der vom Versicherer übernommenen Deckung ist ein wichtiger Vertragsfaktor. Gesetzlich ist eine Mindestdeckung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden geregelt. Für Sachschäden von bis zu 1,22 Mio. Euro kommt der gewählte Versicherer auf. Personenschäden sind mit mindestens 7,5 Mio. Euro abgesichert. Bei Vermögensschäden beläuft sich die Absicherung auf 50.000 Euro. Einige Versicherer entscheiden sich für Pauschaldeckungen, die über die hier genannten Werte hinausgehen. Ist diese extrem hoch angesetzt, kann dies den Tarif verteuern.

Tierisch bedingte Fahrzeugschäden

Kommt es zu einem Wildunfall, ist dieser bereits von der etwas günstigeren Teilkaskoversicherung abgedeckt. Entscheidend für den Vertrag mit dem Autoversicherer ist die Formulierung, dass die Versicherung bei Tieren aller Art greift. In einigen Verträgen ist ausschließlich von Haarwild die Rede. Aber auch Unfälle mit anderen Tierarten und Marderschäden sind in der Teilkasko üblicherweise inkludiert.

Fahrerschutz vs. Insassenschutz

In vielen Fällen ist es nicht erforderlich, einen Kfz-Versicherungsvertrag mit Insassenschutz zu wählen. Stößt einem Insasse bei einem Kfz-Unfall etwas zu, springt normalerweise die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugführers ein. Anders sieht das beim Fahrer selbst aus. Seiner eigenen Haftpflichtversicherung gegenüber kann er in aller Regel keine Ansprüche geltend machen. Die zusätzliche Absicherung in Form eines Fahrerschutz-Zusatzes kann Verdienstausfälle, Schmerzensgeld und Hinterbliebenenunterhalt über die reine medizinische Behandlung (zahlt die Krankenversicherung) hinaus übernehmen. Durch das Auslassen des Insassenschutzes ergibt sich weiteres Einsparpotenzial.

Vollkaskoversicherung – ab wann sie sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt

Wer einmal einen Kfz-Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, beschäftigt sich mit den Modalitäten im weiteren Verlauf meist nicht mehr. Das führt dazu, dass viele Fahrzeuge mit einer Vollkasko überversichert sind. Als Faustregel lässt sich festhalten, dass Fahrzeuge bei einem Alter von mehr als fünf Jahren mit einer Teilkasko ausreichend abgesichert sind. Den Unterschied zur Vollkaskoversicherung zeichnet aus, dass eine Teilkasko keine selbst verursachten Fahrzeugschäden und keinen Vandalismus abdeckt. Die Vollkasko lohnt sich lediglich, wenn man als Anfänger noch etwas Fahrpraxis benötigt. Handelt es sich um ein junges und sehr kostspieliges Auto, ist die Vollkasko ebenfalls die bessere Wahl. Da sie einen signifikanten Preisunterschied ausmacht, können insbesondere Kfz-Halter älterer Fahrzeuge kräftig sparen. Außerdem lohnt es sich, die Versicherer zu vergleichen. Bei gleichen Leistungen differieren die Preise teilweise erheblich.

Weitere Einsparmöglichkeiten bei der Vertragsgestaltung

Zusätzlich zu den genannten Sparoptionen ist es hilfreich, einen Tarif mit einer möglichst geringen Selbstbeteiligung zu wählen. Außerdem können sich die Kilometerleistung, der Kreis der potenziellen Fahrer und die Art der Bezahlung auf die Tarifhöhe auswirken. Wird der Vertrag online abgeschlossen oder ist die versicherte Person einer bestimmten Berufsgruppe zuzuordnen, sind ebenso Einsparungen drin. Parkt das Auto in einer Garage, nimmt dies auf die Höhe des Kfz-Versicherungsvertrages meist ebenfalls Einfluss.

Fazit

Die Ausformulierung eines Vertrages über eine Autoversicherung gestaltet sich häufig sehr komplex. Es empfiehlt sich, mit dem avisierten Versicherer Kontakt aufzunehmen und die hier genannten Einsparpotenziale, sofern nicht bereits transparent ausgewiesen, gesondert zu erfragen. So ist bei der Kfz-Versicherung ein attraktiver Tarif gesichert.