Urlaub zu Hause: Entdecke die Schönheit einer Strandgarten-Oase

Nicht ohne Grund ist für viele Menschen der Strandurlaub das Nonplusultra. Dieser steht für Erholung und Entspannung pur. Leider ist es jedoch nicht immer möglich, jedes Jahr an den Strand zu fliegen oder zu fahren. Um das Strandfeeling nicht missen zu müssen, könnten andere kreative Ideen helfen. Und zwar, indem man sich das Feeling ganz einfach nach Hause holt. Wieso nicht den eigenen Garten umgestalten, um sich dort noch wohler zu fühlen?

Gestaltungsideen für den Strandgarten

Zuerst folgt die Gestaltung des Grundgerüstes. Mit inbegriffen sind alle gestalterischen Arbeiten, die mit der Bepflanzung und der Ausstattung zu tun haben. Dafür sollten Pflanzen herhalten, die einen maritimen Flair ausstrahlen. Palmen, Gräser und blühende Küstenpflanzen sind hierfür besonders geeignet und schaffen eine tropische Atmosphäre. Auch das heiß begehrte Pampasgras kann dafür sorgen, ein Strandfeeling herbeizuführen.

Was ebenfalls an einem Strand nicht fehlen darf, ist das Wasser. Dafür können verschiedene Wasserelemente ergänzt werden. Ob ein Brunnen, ein Teich oder sogar ein kleiner Pool, das Gefühl eines echten Strandurlaubs sollte dadurch sicherlich verstärkt werden. Wem das allerdings noch nicht reicht, kann eine kleine Sand-Area in Erwägung ziehen. Passend dazu können Liegen oder Strandstühle für die perfekte Abrundung sorgen. Zum Thema Möbel folgen gleich mehr Informationen.

Möbel und Accessoires für die Strandgarten-Oase

Ein zentraler Bestandteil eines Strandgartens ist der Strandkorb. Dieses charakteristische Möbelstück bietet nicht nur eine gemütliche Sitzmöglichkeit, sondern ist auch ein echter Blickfang. Um sicherzustellen, dass der Strandkorb auch lange schön bleibt, kann eine Strandkorbhülle aushelfen. Eine Strandkorbhülle bei Gartenmoebelschutzhuellenshop sollte ausreichen, um in den Wintermonaten dafür zu sorgen, dass der Strandkorb überlebt. Neben dem Strandkorb sind auch Sonnenschirme, Sonnensegel und gemütliche Lounge-Möbel wichtige Bestandteile einer Strandgarten-Oase. Sie bieten nicht nur Schutz vor der Sonne, sondern auch eine entspannte Atmosphäre zum Zurücklehnen und Genießen.

Accessoires, die das Thema Strand widerspiegeln, sind Netze, Traumfänger oder auch kleine Muscheln, die in der Deko wiederzufinden sind. Dabei kann der Kreativität noch einmal freien Lauf gelassen werden. Vielleicht finden ja sogar Mitbringsel aus dem Urlaub Platz in dem neu gestalteten Garten.

Andere Themen Gestaltungen im Garten

Neben dem Strandgarten gibt es viele andere Möglichkeiten, deinen Garten in eine schöne und entspannende Umgebung zu verwandeln. Mediterrane Gärten mit Olivenbäumen und Lavendelsträuchern vermitteln beispielsweise ein Gefühl von südländischem Flair. Japanische Gärten mit Kieswegen, Steinlaternen und Bonsaibäumen laden hingegen zur Meditation und inneren Ruhe ein. Auch ein englischer Cottage-Garten mit üppigen Blumenbeeten und romantischen Rosenbögen kann eine charmante und idyllische Atmosphäre schaffen.

Jeder hat seine eigenen Vorlieben und Geschmäcker. Wichtig ist es, sich einen Plan zu machen und vielleicht die ein oder andere Inspiration aus dem liebsten Urlaubsort mit einfließen zu lassen. So kann dafür gesorgt werden, dass man sich auch Zuhause auf ein kleines bisschen Urlaubsfeeling freuen kann.

Fazit

Ein Strandgarten bietet die perfekte Möglichkeit, ein Stück Urlaub zu Hause zu erleben und gleichzeitig die Schönheit der Natur zu genießen. Mit sorgfältiger Planung, der richtigen Auswahl an Pflanzen, Möbeln und Dekorationen sowie vielleicht einem kleinen Pool für das eigene kleine Schwimmbad, kann eine entspannende und einladende Strandgarten-Oase geschaffen werden, die jeden Tag aufs Neue verzaubert.