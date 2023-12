Vielfalt und Solidarität: Warum wir die Regenbogenflagge hissen

Die Regenbogenflagge ist nicht nur farbenfroh und munter. Als Symbol der Vielfalt und des Stolzes ist sie eine handfeste Aussage. Wer sie hisst, erklärt nämlich seine Leidenschaft und den Zusammenhalt mit der LGBTQ+-Community. Eine Regenbogen Flagge kaufen ist also ideal für alle, die ihre Akzeptanz und Solidarität öffentlich sichtbar machen wollen.

Die Flagge wurde ursprünglich 1978 von Gilbert Baker als Kennzeichen der Repräsentation entworfen, hat sich aber bis heute in ein weltweites Symbol des Widerstands und der Hoffnung entwickelt. Dass der Regenbogen schon immer als positives Symbol galt, ist dabei wirklich passend. Er baut nicht nur eine Brücke zwischen Himmel und Erde, sondern im Optimalfall auch von Mensch zu Mensch. Die LGBTQ+-Community wünscht sich schließlich eine Welt ohne Vorurteile und Diskriminierung, in der jeder – ganz abgesehen von seiner sexuellen Orientierung oder Identität – die gleiche Akzeptanz und auch die gleichen Chancen erlebt.

Seit 1978 hat die Regenbogenflagge zwei Farben verloren, denn sowohl Pink als auch Türkis waren industriell nur schwer zu drucken. Übrig geblieben sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Jede Farbe symbolisiert dabei einen Teil der Ideale, für die sich die LGBTQ+-Community einsetzt. Aber auch während der Friedensbewegung in Italien wurde eine ähnliche Flagge eingesetzt. Anfang der 60er Jahre und mit einem Violett oben und einem Rot unten, umgekehrt wie bei der LGBTQ+-Flagge, ließen Italiener das Wort ‘Pace’ (übersetzt: Frieden) auf den Regenbogen drucken. Selbst heute gilt sie noch als Mahn-Symbol dafür, den Frieden und Wohlstand nicht selbstverständlich zu nehmen.

Was sich Gilbert Baker ursprünglich beim Design gedacht hat und wofür die Farben der Regenbogenflagge heute stehen, erklären wir im Folgenden.

Rot

Die oberste Farbe auf der Flagge steht für das Leben. Wer sie schwingt, zeigt seinen Lebensmut, seine Energie und Leidenschaft. Mit Kampfgeist und Entschlossenheit will die LGBTQ+-Community Rechte und Anerkennung fordern. Rot ist kraftvoll und steht auch im Allgemeinen für intensives Erleben. Vielleicht spielt dabei die Platzierung am oberen Ende der Flagge auch eine ganz besondere Rolle.

Orange

Als nächstes folgt Orange. Laut Gilbert Baker die Farbe der Heilung, häufig aber auch als Optimismus interpretiert. Sie ist ein Zeichen der Freude und dafür, sich selbst auszudrücken – frei von Schmerz oder Diskriminierung und unabhängig von der eigenen Identität und sexuellen Orientierung. Diese energetische Farbe hat wohl weniger Intensität als das dominante Rot, gewinnt dadurch aber auch einen spielerischen Charakter.

Gelb

An dritter Stelle befindet sich das Gelb – die Farbe der Sonne. Mit ihrer Wärme steht sie für Offenheit in einer inklusiven Gesellschaft. Die Hoffnung, glücklich in einer Umgebung zu leben, die von Liebe und Akzeptanz geprägt ist, wird hier deutlich ausgedrückt. Im Allgemeinen steht Gelb auch für Jugend und Freundlichkeit.

Grün

Als Symbol der Natur steht die Farbe Grün für Wachstum und Harmonie. Die LGBTQ+-Community feiert mit ihr die Vielfalt und Verschiedenheit, die die Menschen empfinden, die sich der Gruppe zugehörig fühlen oder ihr wohlwollend entgegenblicken. Ihr erfrischendes Auftreten spiegelt die Leichtigkeit wider.

Blau

Als vorletzte Farbe setzte Baker Blau ein – das Zeichen der Harmonie. Um ein positives Miteinander zu schaffen, setzt die Gemeinschaft auf Frieden und Ruhe. Das ist besonders wichtig, weil Spaltung und Streit all die Ideale der vorher genannten Farben zunichte machen können. Als Symbol der Zuverlässigkeit strahlt Blau auch für das Vertrauen, frei von Diskriminierung und Vorurteilen leben zu können.

Violett

Als unterste Farbwahl auf der Flagge präsentiert Violett die Spiritualität. Voller Stolz, die eigene Identität zu leben, kann sie auch Zeichen einer persönlichen, spirituellen Individualität sein. Violett ist kreativ und weise und somit die perfekte letzte Farbe auf der Regenbogenflagge.

Wer die Regenbogenflagge hisst, setzt sich also für all diese Werte ein und proklamiert Toleranz, Gleichheit und Solidarität. So hat jeder die gleichen Rechte und Chancen und wir können in Einheit miteinander leben.