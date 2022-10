Was versteht man unter Flurgrundstück?

Flurstücke sind Bereiche der Erdoberfläche, welche geometrisch festgelegt und amtlich vermessen worden sind. Die Abgrenzung von verschiedenen Flurstücken findet in Form von genau definierten Grenzen statt, den sogenannten Flurstückgrenzen.

Aufgeführt sind alle existierenden Flurstücke in dem landesweiten Liegenschaftskataster. Sie stellen in diesem die kleinste Buchungseinheit dar. In der Regel weisen die Flurstücke so auch nur ein einzelnes Eigentumsverhältnis auf. Alle Grundstücke formen zur gleichen Zeit auch ein Flurstück. Verfügt ein Eigentümer über mehrere Flurstücke, ist es möglich, dass diese in ihrer Gesamtheit ein großes Grundstück bilden. Im Kataster ist jedem Flurstück eine eigene Flurstücknummer zugewiesen.

Die Suche nach einem bestimmten Flurstück in Deutschland lässt sich einfach und schnell unter www.geoindex.io ausführen. Was es mit den Flurgrundstücken grundsätzlich auf sich hat, erklärt der folgende Artikel.

Der Unterschied zwischen Grundstücken, Flurstücken und Fluren

In Deutschland werden unterschiedliche Registrierungen und Zusammenfassungen von Gemeindegrenzen, Grund und Boden vorgenommen. Die größte Einheit bilden in diesem Zusammenhang die Gemeinden selbst. In der Amtssprache besteht die Bezeichnung für die zusammenhängende Gemeindefläche Gemarkung.

Diese Gemarkung setzt sich aus verschiedenen Fluren zusammen. Ein Flur meint dabei die gesamte Nutzfläche, über welche eine Siedlung verfügt. Daher findet die Zuordnung eines bestimmten Flures zu jeder Siedlung statt. Eine Unterteilung der Flure findet dann wiederum in mehrere Flurstücke statt – in diesen besteht die kleinste Einheit der Unterteilung.

Ein Flur beinhaltet außerdem verschiedene Grundstücke. Im Rahmen dieser Unterteilung besteht ein individuelles Grundstück in einem Flurstück. So lässt sich auch jedes Grundstück einem Flur zuordnen. Verfügt ein Flurstück über einen Eigentümer, gilt dieses als eigenständiges Grundstück.

Wird das eigene Grundstück durch den Besitzer jedoch zum Beispiel vergrößert, indem das Nachbargrundstück ebenfalls erworben wird, setzt sich das vergrößerte Grundstück dann aus zwei Flurstücken zusammen. So ist es möglich, dass diverse Flurstücke in einem einzelnen Grundstück zu finden sind. Ein Flurstück kann im Gegensatz dazu allerdings nie auf zwei unterschiedlichen Grundstücken liegen.

Denkbar ist es im Übrigen auch, dass sich ein Grundstück aus verschiedenen Flurstücken zusammensetzt, diese sich allerdings nicht in direkter Nähe zueinander befinden. Ein Grundstück ist demnach nie von seiner jeweiligen räumlichen Nähe abhängig. Eine Voraussetzung für die Führung unter der Kategorie „Grundstück“ besteht jedoch durchaus darin, dass sich sämtliche Flurstücke noch in der gleichen Gemarkung befinden.

Die Vergabe der Flurstücknummer

Um sämtliche Flurstücke einwandfrei identifizieren zu können, werden diesen im Rahmen des Liegenschaftskatasters einzigartige Flurstücksnummern zugeteilt. Innerhalb eines Flurs weisen die Flurstücke dabei in der Regel eine durchlaufende Nummerierung auf. Diese bestehen entweder aus reinen Zahlen oder einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben.

Die Setzung neuer Flurstücksgrenzen

Die präzisen Flurstückgrenzen definieren jedes Flurstück sehr genau. Die sogenannte Katastervermessung ist dabei dafür zuständig, diese Grenzen festzulegen und zu vermessen. Ist die Bildung eines neuen Flurstückes nötig, kann aus diesem Grund häufig nicht auf eine erneute Katastervermessung verzichtet werden. In der Bundesrepublik dürfen nur spezielle Institutionen diese Vermessung vornehmen, wie etwa Flurbereinigungsbehörden, Katasterbehörden, besondere Vermessungsstellen oder öffentlich bestellte Vermessungsingenieure.

Hinsichtlich der Vermessungen wird in Fortführungs-, Neu- oder Urvermessungen unterschiedenen. Findet die Festlegung des Katasters beispielsweise zum ersten Mal statt, handelt es sich um eine Urvermessung. Notwendig werden diese jedoch auch, wenn eine Flurbereinigung vorzunehmen ist oder im Rahmen einer Teilungsvermessung neue Grenzen festgelegt werden müssen.