Kassel: Starker Schneefall vorhergesagt: Vorsicht auf Straßen und (Schul-)Wegen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den morgigen Mittwoch auch in Kassel ergiebige Schneefälle voraus. Dabei können ab mittags innerhalb weniger Stunden Schneehöhen von bis zu 20 Zentimetern erreicht werden. Stadtreiniger und Verkehrsbetriebe zeigen sich vorbereitet, Verkehrsteilnehmer werden um angepasstes Verhalten bei winterlichen Verhältnissen gebeten.

Der Winterdienst der Stadtreiniger ist im Extremfall mit seinen 14 Räum- und Streufahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz, um die Strecken des öffentlichen Nahverkehrs, verkehrswichtige und gefährliche Streckenabschnitte, Fahrradstraßen sowie auf der Fahrbahn verlaufende Radfahr- bzw. Schutzstreifen befahrbar zu halten. Das Team der 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichert darüber hinaus – ausgerüstet mit Schneeschiebern und Streugeräten – Ampelübergänge, Zebrastreifen, verkehrswichtige Überwege, Tunneleingänge zu den Unterführungen, öffentliche Treppen sowie die Ein- und Ausstiege an den Straßenbahnhaltestellen. Unterstützung bekommen die Teams von 30 Kleintraktoren, die beispielsweise die Flächenräumung an größeren Haltestellen übernehmen.

„Trotz Ausweitung der Fahr- und Dienstzeiten sind die Kapazitäten begrenzt. Bei starkem und anhaltendem Schneefall können die Teams nicht überall gleichzeitig im Einsatz sein“, bittet Ordnungsdezernent Heiko Lehmkuhl um Verständnis und appelliert zugleich an alle Verkehrsteilnehmenden: „Passen Sie sich der Witterung auf allen Ihren Wegen an. Dazu gehören entsprechendes Schuhwerk und Winterbereifung ebenso wie ausreichende Zeitpolster bei der Streckenplanung. Das schnelle Durchkommen der Winterdienstfahrzeuge muss jederzeit ermöglicht werden; unterlassen Sie bitte waghalsige Fahrmanöver und das Zuparken von Engstellen.“ Winterdienst ist nicht allein Aufgabe der Stadtreiniger – auch Anlieger sind in der Pflicht. Sobald der Schneefall beendet oder Glätte entstanden ist, muss – unter Umständen mehrmals am Tag – rund um das eigene Grundstück auf allen Gehwegen geräumt und gestreut werden. Das ist wichtig, damit Feuerwehr und Rettungsdienst die Gebäude bei einem Notfall schnell erreichen können. Besonderes Augenmerk gilt daher auch ausgeschilderten Feuerwehrzufahrten. Befinden sich vor dem eigenen Grundstück ein Fußgängerüberweg oder eine Haltestelle, so sollte der Grundstückseigentümer einen Zugang in angemessener Breite schaffen.

Kitas und Schulen geöffnet, Distanzunterricht möglich Die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sind auch bei winterlichen Straßenverhältnissen geöffnet. Für die Schulen wurde die Präsenzpflicht laut Mitteilung des Staatlichen Schulamtes für Mittwoch, 17. Januar ausgesetzt. „Die Schulen entscheiden selbst, ob sie Präsenz- oder Distanzunterricht anbieten. Sollten die Erziehungsberechtigten entscheiden, dass der Weg in die Schule für ihre Kinder nicht zumutbar ist, so wird den Kindern für diesen Tag keine Fehlzeit eingetragen“, teilt Boris Reichenbach, stellvertretende Amtsleitung des Staatlichen Schulamtes, mit. Die Schulen teilen den Eltern ihre Regelungen auf den üblichen Kommunikationswegen mit. Für die Stufen 1 bis 6 wird eine Betreuung sichergestellt. Auf nicht notwendige Autofahrten verzichten

Die Feuerwehr Kassel gibt Tipps für das richtige Verhalten bei Eis und Schnee:

Auf nicht notwendige Autofahrten verzichten.

Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, packt eine Decke bzw. warme Winterkleidung, etwas zu Essen und warme Getränke ein.

Dies gilt insbesondere bei längeren Überlandfahrten und auch für Fahrten auf Autobahnen, wenn man aufgrund einer unfallbedingten Staubildung länger im Fahrzeug verharren muss.

Auch auf nicht notwendige Fußwege verzichten, um Stürze auf Schnee oder Eis zu vermeiden.

PM: Stadt Kassel