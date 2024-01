Future Space : Was kann ich sicher wissen? Erkenntnisphilosophie

Die grundlegenden Fragen zum Wesen der Realität, des Wissens, der Moral und der Existenz sowie zahlreiche weitere Aspekte des menschlichen Lebens fasziniert die Menschheit seit jeher. Am 25.01.2024 um 18 Uhr laden wir Sie herzlich dazu ein, sich gemeinsam mit uns im Future Space eingehend der Erkenntnisphilosophie zu widmen. Die Erkenntnisphilosophie ist ein Teilgebiet der Philosophie und erforscht die Natur, die Ursprünge und die Grenzen des menschlichen Wissens. Gemeinsam wollen wir uns am 25.01.2024 dieser philosophischen Disziplin nähern und uns die Frage stellen: Was können wir wirklich als gesichertes Wissen betrachten?

um 18:00 – 19:00 Uhr im Future Space

Referentin: Özlem Polat