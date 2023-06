Violett Kunstgalerie in der Königs-Galerie wird zum pulsierenden Zentrum einer einzigartigen Musik- und Netzwerkveranstaltung

Am vergangenen Dienstag fand ein außergewöhnliches Event auf dem Friedrichsplatz statt, das die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen ließ. Während Sting, die lebende Legende der Rockmusik, sein mit Spannung erwartetes Live-Konzert gab, wurde gleichzeitig in der Violett Kunstgalerie Arya Atti in der Königs-Galerie ein Netzwerktreffen veranstaltet. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit Netzwerk Nordhessen, City Kaufleute Kassel e.V. und der Moving School von Ludwig Möller organisiert.

Der Friedrichsplatz erwies sich als perfekte Kulisse für diese einzigartige Veranstaltung, die Kunst, Musik und Unternehmertum vereinte. Während Sting auf der Bühne das Publikum mit seinen zeitlosen Hits begeisterte, hatten die Teilnehmer*innen des Netzwerktreffens die Möglichkeit, die Kunstwerke von Arya Atti zu bewundern. Die Kunstgalerie wurde zur idealen Location, um Projekte vorzustellen und Ideen auszutauschen.

Die Teilnehmer*innen des Netzwerktreffens waren mit Enthusiasmus und Neugierde in die Galerie Violett gekommen. Unter den Gästen waren sowohl Geschäftsleute, Künstler, Kreative wie auch Vertreter verschiedener Organisationen. Die Atmosphäre war von Energie und Inspiration erfüllt, als sie sich über ihre Projekte austauschten und neue Verbindungen knüpften. Es war eine Gelegenheit, voneinander zu lernen und die Vielfalt der nordhessischen Geschäftswelt und Kunstszene kennenzulernen.

Während die heißen Sounds von Sting das Publikum mitrissen, luden die faszinierenden Kunstwerke von Arya Atti die Gäste ein, in eine Welt der Farben und Emotionen einzutauchen. Die Kombination aus Musik und Kunst schuf eine einzigartige Atmosphäre, die die Sinne ansprach und die Fantasie beflügelte. Es war eine symbiotische Beziehung zwischen den beiden Veranstaltungen, die das Publikum in ihren Bann zog.

Darüber hinaus war auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Das kulinarische Büffet wurde von der talentierten Köchin Véronique Kouassi kreiert. Ihre Kreationen begeisterten die Gäste mit einer Mischung aus regionalen und internationalen Köstlichkeiten. Die Gaumenfreuden harmonierten perfekt mit den künstlerischen und musikalischen Genüssen, die den Abend prägten.

Link: https://www.movingschool.eu/

Link: https://netzwerknordhessen.de/

Link: https://einkaufen-kassel.de/

Link: Violett Kunstgalerie

Text/Fotos © H.Jacob

