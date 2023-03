Tourismusbranche erfreut sich neuer Wertschätzung und erlebt Aufschwung

GrimmHeimat NordHessen präsentierte sich auf der Internationalen Tourismusbörse

Es war das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass sich die Regionen der Welt wieder zur Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin trafen. Mit einer neuen Positionierung als reine Fachbesuchermesse setzte man vom 7. bis 9. März 2023 nicht auf Besuchermassen, sondern auf intensive Gespräche und freute sich über den persönlichen Austausch. Das Land Hessen hatte hierfür extra ein neues Standkonzept entwickelt und die GrimmHeimat NordHessen als Premiumpartner präsentiert. Diese nutzte gemeinsam mit ihren Partnern Kassel Marketing und Kassel Airport die führende und weltweit größte Reisemesse für Vernetzung und Marketing. Mit großflächigen, beleuchteten Bildern, Videoeinspielungen auf Monitoren und Programm auf einer Aktionsfläche erzielte die Region die gewünschte hohe Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Ein Info-Counter diente als Anlaufstelle für den Erstkontakt zum Einholen von Basisinformationen über das touristische Angebot, an mehreren Besprechungstischen gab es dann die Gelegenheit zu Beratung und Geschäftsanbahnung.

„Tourismus ist nicht nur ein wichtiger, direkter Wirtschaftsfaktor für unsere Region, der Arbeitsplätze schafft und Umsätze generiert, als Lebensraumgestalter sorgt er für die Attraktivität des Standorts Nordhessen“, erklärt Kai Georg Bachmann, Geschäftsführer der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, und fügt hinzu: „Die Vorzüge eines funktionierenden touristischen Umfelds wissen auch die Unternehmen aller anderen Branchen sowie die einheimische Bevölkerung zu schätzen. Dass wir uns in dieser Form und so stark präsentieren können, verdanken wir nicht nur unseren Standpartnern, sondern auch dem Engagement der IHK Kassel-Marburg, für deren Unterstützung wir uns ausdrücklich bedanken.“

Wie wichtig und stark der gemeinsame nordhessische Auftritt war, wurde auch am Abend eines hessischen Get-togethers sichtbar, als sich zum Austausch mit Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik einfanden. Hier waren nicht nur die Jubiläen 10 Jahre All-inklusive Gästekarte MeineCardPlus, 10 Jahre UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe und 10 Jahre Kassel Airport die großen Gesprächsthemen, sondern die gesamte Bandbreite und hohe Qualität des touristischen Angebots. Die märchenhaft schöne Region in der Mitte Deutschlands hat neben ihren weiten Naturlandschaften und reichen Kulturschätzen vielfältige Freizeiteinrichtungen und leistungsbewusste Gastgeber zu bieten. Hiervon zeugten auch Beiträge aus dem Rotkäppchenland, dem Mittleren Fuldatal und aus Willingen. Zur positiven Stimmung trugen steigende Buchungszahlen, eine wachsende Wertschätzung für die Branche sowie die kürzlich erfolgte Auszeichnung der Ahlen Wurscht bei, die durch die EU endlich mit dem Siegel „geschützte geografische Angabe“ in ihrer Einzigartigkeit bestätigt wurde. Sie war als kulinarischer Botschafter der GrimmHeimat NordHessen buchstäblich in aller Munde – und das auf internationalem Parkett.

PM: Regionalmanagement Nordhessen GmbH