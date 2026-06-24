SUG26: Fotografie, Community und Kreativität in Kassel

Das SUG findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Erstmals erstreckt sich die Veranstaltung über zwei Tage. Am 26. und 27. Juni 2026 kommen am Waldauer Fußweg 100 in Kassel Fotografen, Models, Künstler und Kreative zusammen, um gemeinsam ein besonderes Wochenende zu erleben.

Ziel der Veranstaltung ist es, Teilnehmende unterschiedlicher Erfahrungsstufen zusammenzubringen und ihnen eine Plattform für Austausch, Workshops und Vernetzung zu bieten. Nach zehn Jahren ist das SUG längst mehr als eine Veranstaltung, es ist eine Gemeinschaft.

Am Freitagabend beginnt das Programm um 20:00 Uhr mit einer Begrüßung. Um 20:30 Uhr folgt der erste Teil eines Musik-Quiz, ab 20:50 Uhr eine Disco. Um 22 Uhr findet ein Lightpainting-Workshop mit Holger Bernhofen statt. Den Abschluss bilden der zweite Teil des Musik-Quiz um 22:15 Uhr sowie eine Disco-Party ab 22:45 Uhr.

Das Hauptprogramm am Samstag beginnt um 14:00 Uhr. Ab 14:30 Uhr startet ein Mermaid-Shooting für alle Fotografen, um 15:00 Uhr folgt ein Loop-Shooting mit Artistik-Darbietungen. Um 15:00 Uhr leitet Marcel Jaeger einen Tauchfotografie-Workshop. Ab 17:00 Uhr sind Ponys als Fotomotiv geplant, allerdings ist deren Teilnahme aufgrund der erwarteten Hitze noch nicht sicher.

Den musikalischen Abend gestalten das Just Duo mit Jazz-Musik ab 18:00 Uhr, die Tanzgruppe Harpy Tribe um 18:45 Uhr, Keep Mars Red mit Indie Rock um 19:30 Uhr sowie Jean-Michel Aweh ab 20:30 Uhr, ein Singer-Songwriter mit House- und Techno-Einflüssen. Den Abschluss bildet um 21:30 Uhr eine Schwarzlicht-Show.

Ergänzt wird das Programm durch einen Mittelaltermarkt, der dem Gelände eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. In der Taverne können sich Besucher mit gekühlten Getränken und frisch gezapftem Bier erfrischen. Wer sich darüber hinaus ausprobieren möchte, hat auf der Bogenbahn die Gelegenheit, sein Ziel ins Visier zu nehmen.

Auf dem Gelände stehen zudem Verpflegung, Sanitäranlagen, Umkleidemöglichkeiten sowie Übernachtungsinfrastruktur für Camper zur Verfügung. Wer das Wochenende in vollen Zügen genießen möchte, kann bereits ab 14 Uhr am Freitag anreisen.

Als besonderer Gast ist Andreas Jorns beim SUG26 dabei. Der renommierte Fotograf, Buchautor und Dozent sowie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPH) verspricht inspirierende Begegnungen für alle Fotografiebegeisterten.

Wann: 26. bis 27. Juni 2026

Wo: Waldauer Fußweg 100