Abschied von Lama Ole Nydahl

Mit großer Betroffenheit haben wir erfahren, dass Ole Nydahl am 18. Mai 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Über viele Jahrzehnte hinweg prägte er den Diamantweg Buddhismus im Westen und berührte mit seiner direkten, unkonventionellen und oft polarisierenden Art unzählige Menschen weltweit.

Auch wir von der Nordhessen Rundschau durften ihm begegnen. Bereits im Jahr 2016 führten wir ein ausführliches Interview mit Lama Ole Nydahl. Das daraus entstandene Video entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem unserer meistgesehenen Beiträge und erreichte Menschen weit über Nordhessen hinaus. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schrieben uns damals, wie sehr sie seine Sichtweise, seine Offenheit und seine besondere Energie bewegt habe.

Unabhängig davon, wie unterschiedlich man seine Aussagen oder seinen Weg bewerten mochte, bleibt festzuhalten, dass Ole Nydahl für viele Menschen eine prägende spirituelle Persönlichkeit war. Er sprach über Freiheit, Angstlosigkeit, Bewusstsein und die Kraft des Geistes in einer Weise, die vielen Mut machte und sie zum Nachdenken anregte.

In Gedenken und zu Ehren von Lama Ole Nydahl möchten wir Ihnen heute noch einmal unser Interview aus dem Jahr 2016 zeigen. Es ist ein Zeitdokument einer besonderen Begegnung und erinnert an einen Mann, der weltweit Spuren hinterlassen hat.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag.