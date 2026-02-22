Starker Auftakt zur Kommunalwahl: Grüner Neujahrsempfang setzt Zeichen in Kassel

Kassel. Bis auf den letzten Platz gefüllt, lebendige Gespräche an allen Ecken und spürbarer Rückenwind für den anstehenden Wahlkampf: Der Neujahrsempfang von Bündnis 90 Die Grünen Kassel im Hallenbad Ost hat am Samstag zahlreiche Gäste angezogen. Viele folgten der Einladung und machten den Nachmittag zu einem sichtbaren Signal politischer Geschlossenheit und zugleich offener Stadtgesellschaft. Als Ehrengast war Britta Haßelmann vor Ort, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit ihrer Rede setzte sie einen zentralen Akzent des Nachmittags und traf den Ton im Saal. Ihre Botschaften zur aktuellen politischen Lage, zur demokratischen Verantwortung und zur Bedeutung handlungsfähiger Kommunen stießen auf großen Anklang, der Applaus fiel entsprechend deutlich aus.

Auch Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schöller, Politiker von Bündnis 90 Die Grünen und seit 2023 Verwaltungschef der Stadt, nahm gut gelaunt am Empfang teil, suchte das Gespräch mit Gästen und Parteifreunden und prägte die gelöste Atmosphäre mit. Ebenfalls präsent war Boris Mijatović, Mitglied des Deutschen Bundestages aus Kassel, der sich in viele Gespräche einband und den Austausch mit der Basis sowie mit Gästen aus dem gesamten Stadtleben nutzte. Auffällig war zudem die breite Gästemischung: Neben vielen Grünen Mitgliedern und Unterstützern waren auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien zu Gast. Diese Mischung prägte den Nachmittag, respektvoll, diskussionsfreudig und spürbar auf Dialog ausgerichtet.

Für das kulinarische Angebot sorgte die Alevitische Gemeinde, deren Speisen von vielen Gästen als ausgesprochen köstlich gelobt wurden. Musikalische Einlagen ergänzten das Programm und trugen zur guten Stimmung bei. In zahlreichen Gesprächen ging es bereits um die Kommunalwahlen im März, auf die die Kasseler Grünen optimistisch blicken. Der Neujahrsempfang im Hallenbad Ost war damit mehr als ein Auftakt ins politische Jahr: Er wirkte wie eine Standortbestimmung, gut besucht, gut organisiert, mit starker bundespolitischer Präsenz und einer Atmosphäre, die den Grünen in Kassel Rückenwind für die kommenden Wochen geben dürfte.