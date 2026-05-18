ESC Party 2026 im Hallenbad Ost begeistert mit ausgelassener Stimmung und besonderen Gästen

Die große ESC Party 2026 im Hallenbad Ost in Kassel wurde zu einem Abend voller Musik, Emotionen und europäischer Festivalstimmung. Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam das Finale des Eurovision Song Contest und verwandelten die Location in einen bunten Treffpunkt für Musikfans, ESC Liebhaber und kreative Künstler aus ganz Deutschland.

Bereits im Vorprogramm herrschte eine fröhliche und lockere Atmosphäre. Mit viel Humor und Unterhaltung wurde gemeinsam Bingo gespielt, wodurch schnell eine ausgelassene Stimmung entstand und die Gäste miteinander ins Gespräch kamen. Charmant durch den Abend führte die bekannte Drag Queen Uff Queen, die eigens aus Berlin nach Kassel gereist war. Mit ihrer eleganten, humorvollen und herzlichen Art begeisterte sie das Publikum immer wieder und sorgte mit spontanen Moderationen und viel Witz für zahlreiche Lacher und beste Unterhaltung.

Trotz des eher enttäuschenden Ergebnisses für Deutschland blieb die Stimmung durchweg positiv. Deutschland landete mit Sarah Engels und ihrem Song „Feier“ lediglich auf dem drittletzten Platz. Davon ließen sich die Besucherinnen und Besucher jedoch keineswegs die gute Laune nehmen. Stattdessen wurde weiter gefeiert, gesungen und gemeinsam mitgefiebert. Der Sieg des Eurovision Song Contest 2026 ging schließlich an Bulgarien, was im Publikum ebenfalls begeistert aufgenommen wurde.

Ein besonderer Gast des Abends war außerdem der Sänger Lyon, der vielen bereits durch seine enge Verbindung zu Malta bekannt ist. Mit einer großen Malta Flagge sorgte er im Publikum sofort für Aufmerksamkeit. Lyon verriet im Gespräch, dass er sich möglicherweise selbst künftig für eine ESC Teilnahme bewerben möchte. Auch Uff Queen kann sich offenbar vorstellen, eines Tages selbst Teil des Eurovision Kosmos zu werden.

Zum emotionalen Höhepunkt des Abends wurde schließlich Lyons musikalischer Auftritt. Mit seiner kraftvollen und gefühlvollen Stimme begeisterte er das Publikum im Hallenbad Ost und sorgte für einen stimmungsvollen Abschluss der Veranstaltung. Besonders bemerkenswert: Lyon ließ gemeinsam mit seinem Team sogar ein offizielles ESC Finalevent in Wien ausfallen, zu dem er eingeladen war, um stattdessen die Kasseler ESC Party aktiv zu unterstützen.

Die ESC Party 2026 zeigte eindrucksvoll, wie verbindend Musik sein kann. Mit tollen Gästen, viel Herzlichkeit, internationalen Einflüssen und ausgelassener Stimmung wurde der Abend für viele Besucher zu einem besonderen Erlebnis, das sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Das vielfältige Veranstaltungsprogramm des Hallenbad Ost mit regelmäßig wechselnden Events, Konzerten und Kulturveranstaltungen finden Sie unter www.hallenbadost.de.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unseren Bildern und unserem Videobeitrag

© NHR Fotos: NHR und Marcel Hirsch