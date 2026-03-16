Kommunalwahlabend in Kassel. Spannungen im Rathaus, ausgelassene Stimmung im Hallenbad Ost

Kassel. Der Wahlabend der Kommunalwahlen am 15. März in Kassel stand ganz im Zeichen gespannter Erwartung und vieler persönlicher Begegnungen. Während im Kasseler Rathaus Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien auf die ersten Ergebnisse warteten, entwickelte sich später an einem anderen Ort der Stadt eine lebendige Wahlfeier mit Musik und Gesprächen.

Am frühen Abend versammelten sich im Rathaus zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten, Parteimitglieder sowie politisch Interessierte. Die Stimmung war konzentriert, zugleich aber ausgesprochen freundlich. Viele nutzten die Zeit bis zu den ersten Zahlen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Über Parteigrenzen hinweg wurde diskutiert, gelacht und über den Verlauf des Wahlkampfes gesprochen.

Auch Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schöller zeigte sich an diesem Abend gut gelaunt und nahm sich Zeit für Gespräche mit Gästen und politischen Vertreterinnen und Vertretern. Als Chef des Rathauses begrüßte er viele Anwesende persönlich und verfolgte gemeinsam mit ihnen die Entwicklung der ersten Ergebnisse. Seine offene und zugewandte Art trug dazu bei, dass der Wahlabend im Rathaus von einer respektvollen und konstruktiven Atmosphäre geprägt war.

Im Laufe des Abends wurden die ersten Trendergebnisse bekannt. Demnach lagen die Grünen in Kassel zunächst mit rund 22,4 Prozent vorne. Dahinter folgten CDU mit etwa 21,7 Prozent und SPD mit rund 19,8 Prozent. Die Linke kam nach ersten Auszählungen auf etwa 14,5 Prozent, während die AfD rund 12,1 Prozent erreichte. Die FDP lag bei etwa 3,1 Prozent. Da bei Kommunalwahlen viele Stimmen auf einzelne Kandidatinnen und Kandidaten verteilt werden können, dauert die vollständige Auszählung erfahrungsgemäß länger als bei anderen Wahlen.

Später am Abend zog es viele politisch Engagierte weiter ins Hallenbad Ost. Dort hatte die Kasseler Linke zu ihrer Wahlfeier eingeladen. Die Veranstaltung hatte einen ganz eigenen Charakter. Eine Liveband sorgte für musikalische Begleitung, viele Gäste kamen miteinander ins Gespräch und auch die Tanzfläche füllte sich schnell. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit zu tanzen, wodurch sich eine lebendige und zugleich sehr herzliche Atmosphäre entwickelte.

Besonders einladend wirkte das selbst organisierte Buffet. Mitglieder der Partei hatten zahlreiche Speisen vorbereitet und damit für eine offene und gemeinschaftliche Stimmung gesorgt. Der Abend zeigte einmal mehr, wie stark politische Arbeit in Kassel auch vom persönlichen Engagement vieler Ehrenamtlicher getragen wird.

Mitten unter den Gästen war auch Violetta Bock, eine der prägenden Stimmen der Kasseler Linken. Sie nahm sich Zeit für Gespräche, unterstützte ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter und half selbstverständlich dort mit, wo Unterstützung gebraucht wurde. In Kassel gilt sie vielen als engagierte Politikerin, die sich seit Jahren besonders für soziale Themen und für die Belange von Menschen einsetzt, die im Alltag oft weniger gehört werden.

Der Wahlabend spiegelte damit nicht nur die Spannung eines demokratischen Entscheidungsprozesses wider, sondern auch die lebendige politische Kultur der Stadt. Kassel zeigte sich an diesem Abend als Ort des Dialogs, an dem politische Unterschiede bestehen dürfen und gleichzeitig ein respektvoller Umgang miteinander selbstverständlich bleibt.

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