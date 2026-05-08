Taktvoll von A nach B – Ein Blick hinter die Kulissen des Kasseler ÖPNV

Future Space Kassel | Donnerstag für Neugierige

Pünktlich ankommen – das klingt simpel, ist aber alles andere als selbstverständlich. Unter diesem Leitgedanken lud der Future Space Kassel zum nächsten „Donnerstag für Neugierige“ ein, und die Referentin des Abends, Nadine Gottschalk von der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG), machte schnell deutlich, warum das so ist.

Als Bereichsleiterin Betrieb gewährte Gottschalk den Besucherinnen und Besuchern einen seltenen Blick hinter die Kulissen des öffentlichen Personennahverkehrs in Kassel. Im Mittelpunkt standen die alltäglichen Herausforderungen, mit denen der ÖPNV-Betrieb konfrontiert ist: ein angespannter Personalstand, gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten für Fahrpersonal, eine Vielzahl aktiver Baustellen im Stadtgebiet sowie zahlreiche Demonstrationen in der Kasseler Innenstadt, die den Taktbetrieb regelmäßig unter Druck setzten.

Dass ein funktionierender Nahverkehr das Rückgrat moderner urbaner Mobilität ist, darüber herrschte im Publikum schnell Einigkeit. Doch wie viel Koordinationsaufwand, Planung und Improvisation dahintersteckt, war für viele Anwesende eine neue Erkenntnis.

Besonders lebhaft wurde es beim Publikumsgespräch: Mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer thematisierten die häufig außer Betrieb befindlichen Fahrkartenautomaten in den Kasseler Straßenbahnen. Gottschalk nahm die Kritik auf und gab Entwarnung: Die veralteten Geräte würden Schritt für Schritt durch moderne Automaten ersetzt, die künftig auch die Zahlung per EC-Karte ermöglichen sollen.

Ebenfalls aus dem Publikum kam die Frage nach den chronisch ausfallenden Anzeigedisplays in der Kasseler Innenstadt. Auch hier räumte Gottschalk ein, dass die Anlagen schlicht veraltet seien. Man beschäftige sich bereits seit Längerem damit, wie das Problem am besten zu lösen sei. Konkrete Maßnahmen nannte sie jedoch noch nicht.

Der Abend zeigte einmal mehr, dass der „Donnerstag für Neugierige“ im Future Space Kassel ein Format ist, das komplexe gesellschaftliche Themen greifbar macht und den Dialog zwischen Bürgerinnen, Bürgern und lokalen Akteuren fördert.