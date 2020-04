Der Wetterbericht für das kommende Wochenende, die beginnenden Osterferien und die Osterfeiertage sagt auch für die Region Kassel sonniges Frühlingswetter voraus. Vor diesem Hintergrund werden die hessische Polizei und das städtische Ordnungsamt ihre Kontrollen zur Eindämmung des Coronavirus überall dort im Kasseler Stadtgebiet intensivieren, wo größere Menschenansammlungen zu erwarten sind.

Einsatzkräfte nehmen Personalien auf

Bei solchen Ansammlungen belassen es die Einsatzkräfte nicht mehr nur bei Ansprachen. Ab sofort werden direkt die Personalien aufgenommen und an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Denn in Hessen können ab sofort Verstöße gegen die Verordnungen der Hessischen Landesregierung zum Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus einheitlich mit Bußgeldern belegt werden.

Je nach Schwere des individuellen Verstoßes, zum Beispiel gegen die geltenden Verbote von Kontakten in der Öffentlichkeit, dem Betrieb von Bars oder Restaurants oder der Nichteinhaltung von Zugangsbeschränkungen – etwa für Senioren- oder Pflegeeinrichtungen –, sind Bußgeldzahlungen bis zu 5.000 Euro vorgesehen. Bei Zusammenkünften und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen (Ausnahme: Familien oder häusliche Gemeinschaft) ist ein Bußgeld von 200 Euro pro Teilnehmerin oder Teilnehmer fällig.

Oberbürgermeister Geselle appelliert: „Nach wie vor ist Geduld gefragt“

Oberbürgermeister Christian Geselle appelliert weiterhin an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger: „Nach wie vor ist von uns allen Geduld gefragt. Der ganz große Teil der Bevölkerung handelt nach wie vor umsichtig und hält sich – trotz der frühlingshaften Temperaturen – an die notwendigen Einschränkungen im Alltag. Aber diejenigen, die den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben, heimlich Partys feiern oder in Gruppen zusammenkommen, gefährden das Leben ihrer Mitmenschen. Das wird jetzt sanktioniert. Je konsequenter und beherzter wir jetzt handeln, umso erfolgreicher und schneller wirksam wird unser Kampf gegen das Virus sein.“

Der vollständige Corona-Bußgeld-Katalog des Landes Hessen ist im Internet zu finden unter: Corona-Bußgeld-Katalog

PM: Stadt Kassel