Neujahrsempfang der Stadt Kassel 2026 setzt Zeichen des Miteinanders

Nach intensiven Diskussionen im Vorfeld fand am 17. Januar 2026 der Neujahrsempfang der Stadt Kassel statt. Erstmals wurde die Veranstaltung im Interim des Staatstheaters ausgerichtet und entwickelte sich zu einem eindrucksvollen Auftakt in das neue Jahr. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Ehrenamt und Verwaltung kamen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für Austausch, Dialog und Zusammenhalt zu setzen.

Man muss eines klar festhalten. Es war eine ausgezeichnete Veranstaltung, geprägt von einem offenen Miteinander, lebendigen Gesprächen und einer positiven Atmosphäre. Besonders die Rede von Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller sorgte für große Aufmerksamkeit. Mit viel Charme, Humor und pointierten Aussagen unterstrich er die Bedeutung Kassels als zentralen Standort. Sinngemäß betonte er, dass Deutschland die Mitte Europas sei und Kassel wiederum die Mitte Deutschlands. Eine klare Botschaft für Selbstbewusstsein, Standortstärke und Zukunftsorientierung, die beim Publikum großen Anklang fand.

Musikalisch wurde der Abend auf hohem Niveau gestaltet. Die isländische Opernsängerin Marta Kristin Friðriksdóttir, die an diesem Abend zugleich ihren 30. Geburtstag feierte und lange in Wien lebte, begeisterte mit einer ausdrucksstarken Stimme und einer strahlenden Bühnenpräsenz. Sie verlieh dem Abend eine besondere emotionale Tiefe. Ergänzt wurde das Programm durch die Kinder des „Monsieur Mathieu Cantamus“ – Kinder- und Jugendchor – sowie das Staatsorchester, das mit seinem feierlichen Spiel den festlichen Rahmen unterstrich. Den Abschluss bildete ein bekanntes Stück aus Harry Potter, das beim Publikum für sichtbare Begeisterung sorgte.

Trotz der im Vorfeld geäußerten Kritik an der Organisation und der begrenzten Platzkapazität zeigte sich am Abend selbst, wie gelungen das Konzept aufgegangen ist. Die Gäste nutzten die Gelegenheit für einen intensiven persönlichen Austausch, für neue Kontakte und konstruktive Gespräche über die Zukunft der Stadt. Auch zahlreiche Mitarbeitende der Stadt waren vor Ort und trugen spürbar zur positiven Stimmung und zum reibungslosen Ablauf bei.

Insgesamt präsentierte sich der Neujahrsempfang als rundum gelungene, hochwertige und atmosphärisch starke Veranstaltung, die Kassel als lebendige, engagierte und offene Stadt sichtbar machte.

