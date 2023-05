“DGB Kreisverband Kassel demonstrierte für Solidarität und soziale Gerechtigkeit am 1. Mai 2023”

Am 1. Mai 2023 wurde in Kassel ein Statement für Solidarität und soziale Gerechtigkeit gesetzt. Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ fand eine Demonstration statt, die vom DGB Kreisverband Kassel organisiert wurde. Die Stadt Kassel unterstützte die Aktion und auch Bürgermeisterin Ilona Friedrich betonte in ihrer Ansprache die Wichtigkeit von Solidarität. Die Botschaft der Veranstaltung war eindeutig: Es gibt noch viel zu tun, um für mehr Gerechtigkeit und Gleichstellung in der Gesellschaft zu kämpfen.

Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Bezirkes Hessen-Thüringen, machte in seiner Rede deutlich, dass Solidarität nicht nur ein leeres Wort sein darf, sondern dass es darauf ankommt, aktiv zu werden und für die Interessen aller einzustehen.

Viele DGB Kreisverbände waren vor Ort und unterstrichen mit ihrer Teilnahme die Bedeutung dieses Themas. Die IG Bau, IGM, Polizeigewerkschaft. Auch die Verdi Betriebsgruppe Kassel Post war bei der Demonstration vertreten. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich Stefan Prinz, Michaela Fahrenholz, Irmtraud Würriehausen und Sjors Rensen die sich mit vollem Engagement für die Ziele der Veranstaltung einsetzten.

Vom Königsplatz aus zog die Demo schließlich zur Drahtbrücke, wo ein Familienfest mit Essen, Getränken und Infoständen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartete. Die Stimmung war ausgelassen und es wurde diskutiert, wie sich Solidarität und Gerechtigkeit am besten umsetzen lassen. Insgesamt war die Veranstaltung ein großer Erfolg und setzte ein wichtiges Zeichen. Wir dürfen uns von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und müssen weiterhin gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen.

© Text/Fotos: H.Jacob

