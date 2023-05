100 Jahre Herkules Bergrennen: Eine Hommage an die Tradition und die Faszination des historischen Autorennens

Das Herkules Bergrennen war ein historisches Autorennen, das von 1923 bis 1927 in Kassel stattfand. Es war eines der berühmtesten, schwierigsten und schönsten Bergrennen Deutschlands, das zu Füßen des Herkules-Denkmals ausgetragen wurde. Die Fahrer mussten ihr Können und ihre Geschwindigkeit unter Beweis stellen, um die anspruchsvolle Strecke zu meistern.

Das Rennen zog viele berühmte Fahrer und Zuschauer an, die die spektakulären Rennwagen bewundern wollten. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Hans Stuck, Rudolf Caracciola, Otto Merz und Adolf Rosenberger. Die Fahrzeuge waren von verschiedenen Marken wie Mercedes-Benz, Bugatti, Alfa Romeo und Bentley. Das Rennen war auch ein Schaufenster für die technische Entwicklung und Innovation der damaligen Zeit.

Im Jahr 2023 wurde das Rennen als Revival für historische Fahrzeuge gefeiert, anlässlich des 100. Geburtstags der Rennstrecke. Das Rennen fand vom 28. bis 30. April 2023 statt und bot den Zuschauern die Möglichkeit, die alten Rennwagen in Aktion zu sehen. Das Revival war eine Hommage an die Tradition und die Faszination des Herkules Bergrennens. Die Organisation des Revivals lag in den Händen von Dipl.-Ing. Heinz W. Jordan und Dr. Dietrich Krahn, zwei Oldtimerbegeisterten, die sich dem Thema automobiles Kulturgut verschrieben haben.

Die Demonstrationsläufe erfolgten am Parkplatz Prinzenquelle. Von dort ging es bergauf am Schlosshotel und Gewächshaus vorbei über die Tulpenallee und die Rasenallee bis zum Wanderparkplatz Rasenallee . Das Rennen war ein großer Erfolg und begeisterte viele Zuschauer mit seiner Spannung und seinem Flair.

Text/Bilder © Heiko Jacob/ Dirk Krug