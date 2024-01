Feierabendgespräch: Gott, die Welt und Ilona Friedrich in der Event Lounge am Kassel Service Point

Feierabendgespräch: Gott, die Welt und Ilona Friedrich in der Event Lounge am Kassel Service Point

KASSEL – Am Donnerstag, 01.02.24 ist Ilona Friedrich um 17 Uhr Gast beim Feierabendgespräch mit Kerstin Leitschuh von der Citypastoral Kassel. Es geht um eigene Werte und die Welt, Hoffnungen und Haltungen, Gott und Glück. Das halbstündige Gespräch findet am Kassel Service Point in der Galeria, Obere Königsstraße 31, Kassel, erster Stock, statt.

Ilona Friedrich ist ausgebildete Industriekauffrau. Sie studierte Sozialwesen und Wirtschaftspädagogik und war über 28 Jahre für den Werra-Meißner-Kreis tätig. Von 2017 bis 2023 war Friedrich die erste Frau, die in Kassel zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Sie leitete das Dezernat für Bürgerangelegenheiten und Soziales und wurde Ende Oktober verabschiedet.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Citypastoral Kassel, Kassel Marketing und der GALERIA.

Hintergrund:

Die Citypastoral Kassel ist eine Initiative der Katholischen Kirche (Bistum Fulda) und wurde im Frühjahr 2022 eingerichtet. Sie ereignet sich in Kontakten und Kooperationen zu Kulturschaffenden, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Initiativen bei gemeinsamen Projekten. Gemeinsam will sie sich neugierig mit den Fragen des Lebens und des Sterbens beschäftigen, über Antwortmöglichkeiten reden und diesen Ausdruck verleihen. Sie will neue Wege finden, Gott ins Gespräch zu bringen. Kurz: Im Hier und Heute das Evangelium Jesu Christi durchscheinen zu lassen. Referentin für die Citypastoral Kassel ist Kerstin Leitschuh.

www.citypastoral-kassel.de

www.facebook.de/citypastoralkassel

www.instagram.com/kassel_inspiriert

PM: Kerstin Leitschuh

Referentin für Citypastoral in Kassel