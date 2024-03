In der Tram verloren: Wer hat einen Geburtsteddy für Emilia vergessen?

Kassel, 6. März 2024. 40 bis 70 Fundstücke sammeln sich in den beiden Betriebshöfen der KVG in Wilhelmshöhe und in der Sandershäuser Straße in jeder Woche an. Meist handelt es sich um Smartphones, Regenschirme, Turnbeutel, Einkaufstüten. Aber auch solch seltenen Fundstücke wie ein Eimer Gemüsesuppe, ein Fisch im Plastikbeutel, ein Wellensittich im Käfig, Fahrräder, Rollatoren, ein Gebiss, eine Profi-Geige und vieles mehr, waren schon dabei. Jetzt ist es ein „Geburtsteddy“ für die kleine Emilia.

Aufgelesen werden die vergessenen oder verlorenen Gegenstände und tierischen Fahrgäste meist von den Fahrererinnen und Fahrern der Busse, Straßenbahnen und RegioTrams bei ihren Kontrollgängen in den Fahrzeugen. Sie bringen sie anschließend zu einer der beiden Pforten, je nachdem, wo das Fahrzeug gerade abgestellt wird. Dort können die Verlierer das Vergessene bis zum Ende der Woche abholen. Jeweils am folgenden Montagmorgen werden die Fundsachen zum Kasseler Fundbüro gebracht.

Ein ausgesprochen rührender Fund liegt seit Montag, 4. März, bei den Pförtnern des KVG-Betriebshofs Wilhelmshöhe: Ein sogenannter „Geburtsteddy“. Gefunden wurde der kleine Strickbär von einem aufmerksamen Fahrgast in einer Straßenbahn der Linie 5. Auf dem wolligen Teddyleib steht gestickt: Emilia, 31.10.22, 19:58 Uhr, 3840 g, 52 cm.

Wer Emilias Teddy bei der KVG abholen möchte, hat dazu bis kommenden Freitag, 8. März, von 7 Uhr bis 14 Uhr Gelegenheit. Bis der Teddy zu Emilia zurückkehren kann, bleibt er dort und reist am darauffolgenden Montag in das Fundbüro der Stadt Kassel.

PM: KVG