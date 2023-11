Engstelle für Autos kommt nahe Campingplatz

Das nächste Kapitel bei den Bauarbeiten an der Damaschkebrücke beginnt am Montag, 27. November. Wesentliche Änderung: Für den Autoverkehr kommt auf der Giesenallee nahe dem Campingplatz eine Engstelle. Für den Fuß- und Radverkehr aus der und in die Giesenallee gibt es einen provisorischen Weg.

Die Straße Am Sportzentrum Richtung Damaschkebrücke führt weiterhin auf der Behelfsfahrbahn am Baufeld vorbei. Die Einbahnstraßenregelung bleibt ab der Giesenallee bestehen. Die Giesenallee bleibt aus Richtung Autobahnzubringer/Am Auestadion nur über die Straße Am Sportzentrum erreichbar.

Für den Umleitungsverkehr in Richtung Auestadion ist die Damaschkestraße (im Bereich der Wendeschleife) nach wie vor als Einbahnstraße ausgewiesen. Anlieger des Fitness-Clubs ist die Zufahrt weiterhin vom Auestadion aus möglich. Anlieger der anderen Grundstücke an der Damaschkestraße erreichen diese über die Straße Am Sportzentrum und Damaschkestraße.

Der vom Auestadion kommende Radverkehr fährt vor der Wendeschleife über den Grünstreifen auf den freigegebenen Gehweg. Der vom Auedamm Richtung Giesenallee fahrende Fuß- und Radverkehr quert die Damaschkestraße und kann dann den Behelfsweg Am Sportzentrum nutzen.

Radfahrende empfiehlt sich in Richtung Melsungen/Bergshausen bzw. Richtung Hann.-Münden/Kassel Innenstadt die parallel verlaufende Radroute R1 (über die Gärtnerplatzbrücke Richtung Bergshausen bzw. Richtung Kassel Innenstadt wie ausgeschildert).

Bis Ende 2025 bleiben die Straßen Am Sportzentrum und die Damaschkestraße als Einbahnstraßen bestehen. Die alte Damaschkebrücke steht die ganze Zeit über zur Verfügung. Mit Einschränkungen im laufenden Verkehr sei dennoch zu rechnen, so die Straßenverkehrsbehörde. Der aktuelle Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis zum 13. Januar. Ausführliche Infos zum Projekt stehen auf https://kassel.de/damaschkebruecke