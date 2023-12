In einer bewegenden Aktion am 1. Dezember 2023 im Klinikum Kassel übergaben die renommierten Kasseler Künstler Hans Hebestreit und Ljubow Jung gemeinsam mit Thomas Schellberg vom FC Südring 1989 eine bedeutende Spendensumme an die Kleinen Riesen Nordhessen. Besonders erwähnenswert ist die großzügige Einzelspende von 500 Euro vom FC Südring 1989, die die Spendensumme zusätzlich aufwertete. Diese noble Geste wurde nicht nur durch die Kunst, sondern auch durch die tatkräftige Unterstützung von Yasmin Schwarze, Reporterin der Nordhessen Rundschau, und Heiko Jacob, Geschäftsführer der Nordhessen Rundschau, möglich gemacht.

Die Aktion wurde nicht nur von der Kunstwelt, sondern auch von lokalen Medien und Unternehmen mitinitiiert und unterstützt. Yasmin Schwarze und Heiko Jacob spielten eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Verbreitung der Aktion, und ihre Bemühungen trugen maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Als die Nachricht von der Aktion bekannt wurde, schlossen sich Michael Dierking, Leiter ZSPL Brief und Verbundzustellung, sowie Michaela Fahrenholz, Betriebsrätin von der Post AG, der bewegenden Initiative an. Gemeinsam überreichten sie zahlreiche Adventskalender und kleine Geschenke für die Kinder und deren Eltern. Diese liebevolle Geste verlieh der gesamten Aktion eine zusätzliche Dimension, indem sie nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine herzliche Weihnachtsfreude für die betroffenen Familien brachte.

Dr. Thomas Völker, Vorsitzender der Kleinen Riesen Nordhessen, und Elke Thome vom Palliativteam zeigten sich zutiefst berührt von der breiten Unterstützung und Solidarität, die die Aktion erfuhr. Die gemeinsame Anstrengung von Künstlern, Medien und Unternehmen verdeutlichte eindrucksvoll, wie viel Gutes erreicht werden kann, wenn Menschen sich vereinen, um anderen in schwierigen Zeiten beizustehen.

Die Übergabe der Spende war nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch ein Beweis dafür, dass lokale Gemeinschaften und Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung wohltätiger Zwecke spielen können. Diese Aktion wird zweifellos als leuchtendes Beispiel dafür dienen, wie gemeinschaftliches Engagement und Solidarität einen bleibenden positiven Einfluss auf das Leben derjenigen haben können, die es am meisten benötigen.