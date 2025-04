Entwicklung auf dem Immobilienmarkt: Region Kassel bleibt gefragt

Der Immobilienmarkt in Nordhessen zeigt sich trotz bundesweiter Unsicherheiten vergleichsweise stabil. In Städten wie Kassel, Baunatal und Göttingen sind Nachfrage und Preisniveau nach wie vor auf einem soliden Niveau – wenn auch mit regional unterschiedlichen Tendenzen.

In Kassel ist der Markt weiterhin durch eine gesunde Mischung aus Eigennutzern und Kapitalanlegern geprägt. Vor allem in zentrumsnahen Lagen ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Der leichte Preisrückgang im bundesweiten Trend zeigt sich hier bislang kaum. Auch das Umland profitiert – insbesondere gut angebundene Stadtteile und Nachbarkommunen verzeichnen reges Interesse an Wohnimmobilien. Eigentümer sollten sich beim Verkauf von einem Immobilienmakler in Kassel beraten lassen.

Baunatal zeichnet sich durch eine gute Infrastruktur und die Nähe zu Kassel aus. Hier ist vor allem familienfreundlicher Wohnraum gefragt. Neubaugebiete und Bestandsimmobilien mit Garten oder großzügigem Grundriss stoßen hier besonders bei jungen Familien auf Interesse. Die Preise sind dabei moderater als in Kassel, was Immobilen in Baunatal für viele attraktiv machen.

Die Universitätsstadt Göttingen, die zwar offiziell zu Niedersachsen gehört, aber wirtschaftlich und infrastrukturell eng mit Nordhessen verbunden ist, weist eine stabile Marktlage auf. Der Zuzug von Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Fachkräften sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen. Vor allem zentral gelegene Objekte mit guter ÖPNV-Anbindung sind auf dem Göttinger Immobilienmarkt stark gefragt.

Insgesamt bleibt der Immobilienmarkt in Kassel und der Region weiterhin gefragt. Dies liegt nicht zuletzt an der guten Verkehrsanbindung und dem soliden Arbeitsmarkt.