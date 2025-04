Der vierte Sieg in Folge für den KSV Hessen!

Den Löwen gelang am Samstagnachmittag vor über 3.000 begeisterten Fans im Auestadion ein wichtiger 1:0-Erfolg gegen den SGV Freiberg. Der Torschütze des Tages war Marco Hingerl, der sechs Minuten vor Spielende mit der Hacke traf. Ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Die Löwen starteten bei Sonnenschein und 21 Grad mit der Elf, die zuletzt beim FSV Frankfurt beim 4:1-Sieg begonnen hat. Nils Stendera war zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder im Kader, dafür fehlten weiterhin die Langzeitverletzten Sercan Sararer, Emanuel Mirchev (beide Kreuzbandriss) und Yannick Stark (Innenbandabriss).

Nach zwanzig Minuten nahm das Spiel Fahrt auf: Der starke Freiberger Torwart Michael Gelt musste zunächst gegen Lukas Rupp mit dem Fuß klären, wenige Sekunden später scheiterte Jan Dahkle aus spitzem Winkel am Schlussmann der Gäste. Der KSV war nun gut in der Partie, erneut vergab Rupp (23.). Der Tabellendritte hatte vor dem Seitenwechsel nur eine gute Gelegenheit, als Hilal El-Helwe völlig frei an Jonas Weyand scheiterte (43.). Auf der anderen Seite hatte Dahlke die Chance zur Führung, wieder blieb Gelt Sieger (45.). Es war eine starke Halbzeit von beiden Mannschaften, die technisch guten Fußball boten und immer wieder spielerische Lösungen suchten.

Im zweiten Durchgang wurde es bei fast sommerlichen Temperaturen ein Abnutzungskampf. Der eingewechselte Tino Bradera zog aus knapp 20 Metern ab, zielte aber knapp am Tor vorbei (60.). Die größte Gelegenheit zur Gäste-Führung hatte aber Domenico Alberico in der 79. Minute: Eine Flanke von El-Helwe köpfte er an die Unterkante der Latte. Das Happy-End gab es dann für den KSV: Nach Vorarbeit von Tobias Boche verlängerte Marco Hingerl mit der Hacke zur Löwenführung (84.). Wenig später vergab Jan Dahlke freistehend die Entscheidung und zielte hoch über das Tor.

Weiter geht es am Ostersonntag (20. April, 14 Uhr), wenn die Löwen beim Spitzenreiter TSG Hofffenheim II ran müssen. Das nächste Heimspiel findet am 26. April gegen den Bahlinger SC statt (14 Uhr, Auestadion).

Info: Oliver Zehe ©Fotos: M.Kittner