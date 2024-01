KUBATUR Kassel präsentiert: „Die junge Frau und das Meer“ – Ein künstlerischer Dialog der Heilung

Herzlich laden wir zur Eröffnung der Ausstellung „Die junge Frau und das Meer“ im Kulturbahnhof Kassel, kurz KUBATUR, ein. Die Vernissage findet am 29. Februar um 19 Uhr statt.

Die eindringlichen Ereignisse der letzten Jahre haben die Künstlerin Alina Hubarenko zutiefst berührt und inspiriert. Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat als Heimatland tiefe emotionale Resonanzen hervorgerufen. In Anlehnung an Joseph Beuys‘ Bestreben, durch Kunst Impulse zur Heilung zu setzen, greift die Ausstellung diese Intention auf und sieht sie als besonders relevant für die gegenwärtige Zeit. Als Künstlerin strebt sie danach, den Betrachter auf einen persönlichen Heilungsweg mitzunehmen.

Der Kontakt mit dem Meer hat für die Schaffende eine transformative Bedeutung, eine Quelle der Kraft und Zuflucht für die eigenen inneren Wunden. Die therapeutische Wirkung des Meeres ist seit Jahrtausenden bekannt, und die Werke in der Ausstellung sollen diese Heilungserfahrung einfangen. Durch großformatige hyperrealistische Meeresbilder entstehen meditative Portale, die dem Betrachter innere Ruhe vermitteln sollen.

Ein weiterer Aspekt der Ausstellung zeigt die unmittelbare Interaktion mit der Naturkraft. Die Natur wird als physisches Instrument der Erdung und Achtsamkeit vorgestellt, indem die Verbindung zwischen Mensch und Natur in den Bildern eingefangen wird.

Der Titel der Ausstellung, angelehnt an Ernest Hemingways „Der alte Mann und das Meer“, verweist auf die tiefe Verbundenheit mit der Naturkraft. Hierbei wird die Beziehung jedoch nicht als Existenzkampf, sondern als Existenzquelle interpretiert.

Die Ausstellung „Die junge Frau und das Meer“ verspricht einen faszinierenden Einblick in die künstlerische Verarbeitung von persönlichen Erfahrungen und Emotionen in Zeiten globaler Turbulenzen. Einladend und zugleich tiefgehend, bietet die Ausstellung den Besuchern die Möglichkeit, sich auf eine Reise der Reflexion und inneren Heilung einzulassen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste zur Vernissage am 29. Februar, um 19 Uhr im Kulturbahnhof Kassel.

PM: Original Text: Alina Hubarenko / Redaktionelle Überarbeitung NHR

Plakat © Alina Hubarenko

Foto © NHR