Mustafa Cehovic und die Vision Arnold Schwarzenegger nach Kassel zu holen

Mustafa Cehovic ist seit fast seinem gesamten Leben im Bodybuilding und Fitnessbereich aktiv. Disziplin, Ausdauer und ein klarer Fokus prägten seinen Weg über Jahrzehnte. Schon früh entwickelte er große sportliche Ambitionen und orientierte sich dabei an einem Vorbild, das für viele Athleten weltweit bis heute Symbolkraft besitzt: Arnold Schwarzenegger. Dessen Weg vom Bodybuilding über den Film bis hin zur internationalen Bekanntheit inspirierte auch Cehovic auf seinem eigenen sportlichen Weg.

Cehovic trainierte mit außergewöhnlichem Ehrgeiz und hoher Intensität. Genau dieser Anspruch führte jedoch zu einer schweren Muskelverletzung, die ein weiteres Training auf dem bisherigen Leistungsniveau unmöglich machte. Statt den Sport hinter sich zu lassen, entschied er sich für einen neuen Abschnitt. Er wurde Coach und begann, andere Menschen zu trainieren. Aus der eigenen sportlichen Laufbahn wurde eine Aufgabe mit gesellschaftlicher Wirkung.

Mit seiner Tätigkeit als Trainer verbindet Mustafa Cehovic seit vielen Jahren ein starkes soziales Engagement. Nach eigenen Angaben setzt er sich aktiv für Mobbing Prävention und Drogenprävention ein. Über den Sport habe er zahlreiche Menschen von der Straße geholt, ihnen Halt gegeben und geholfen, sich von Drogen fernzuhalten. Struktur, Disziplin, bewusste Ernährung und mentale Stärke bilden dabei die Grundlage seiner Arbeit. Sein Ansatz ist klar und konsequent, aber zugleich unterstützend. Ziel ist es, Menschen langfristig zu stabilisieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.

Am 18. Dezember 2025 stellte Mustafa Cehovic sein neu geplantes Projekt in Kassel vor. Die Präsentation fand im Film Shop Kassel in der Erzbergerstraße statt. Der Film Shop gilt als die älteste Videothek der Welt und wurde nach eigenen Angaben 1975 gegründet. Heute ist der Film Shop weit mehr als ein klassischer Verleih. Er vereint Filmverleih, Filmverkauf, Kiezkino und versteht sich als Home of Randfilm. Zum Angebot gehören Blu Rays, DVDs, Videokassetten, Laserdiscs, Super 8 Filme, Bücher, T Shirts, Ausstellungen und Kino. Der Ort steht für gelebte Filmkultur und bildet bewusst den Rahmen für Cehovics Vision.

Inhaltlich verbindet Mustafa Cehovic Sport, Motivation und Filmgeschichte. Sein erklärtes Ziel ist es, Arnold Schwarzenegger nach Kassel zu holen. Dabei verweist er auf Schwarzeneggers ersten Film Hercules in New York und schlägt eine symbolische Brücke zum Kasseler Herkules als Wahrzeichen der Stadt. Für Januar ist ergänzend eine Aktion am Herkules geplant, bei der mehrere hundert Kasselerinnen und Kasseler zusammenkommen sollen, um gemeinsam ein Zeichen für Bewegung, Motivation und Zusammenhalt zu setzen.

Unterstützt wird Mustafa Cehovic unter anderem von Dirk van der Werf. Über mehrere Jahrzehnte prägte van der Werf die lokale Szene. Heute engagiert er sich nach eigenen Angaben verstärkt im Umweltschutz. Die Freundschaft zwischen ihm und Mustafa Cehovic besteht seit mehr als 50 Jahren. Van der Werf begleitet das Projekt unterstützend und bringt Erfahrung sowie Rückhalt ein. Darüber hinaus nennt Cehovic weitere Förderer und Unterstützer, die sein Vorhaben mittragen.

Ob es Mustafa Cehovic gelingt, seinen großen Lebenstraum zu verwirklichen und Arnold Schwarzenegger tatsächlich nach Kassel zu holen, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass er mit seiner Vision sportliche Motivation, gesellschaftliche Verantwortung und kulturelle Symbolik miteinander verbindet und damit in Kassel Aufmerksamkeit erzeugt.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag und den Interviews mit Mustafa Cehovic und Dirk van der Werf.

