Kreatives Wochenende in der Südstadt: Weihnachtswarte verzaubert mit Kunst und Kultur

Kreatives Wochenende in der Südstadt: Weihnachtswarte verzaubert mit Kunst und Kultur

Kassel. Vom 19. bis 21. Dezember 2025 öffnen die Kunstwerkstatt Kassel e.V., das Café Zuflucht und viele andere Galerien in der Südstadt ihre Türen zur diesjährigen „Weihnachtswarte“ – einem stimmungsvollen Wochenende voller Kunst, Handwerk und kultureller Begegnungen.

Vielfältige Ausstellung und kreative Workshops

Das gesamte Wochenende über präsentieren lokale Künstlerinnen und Künstler in der Kunstwerkstatt Kassel e.V. ihre Werke: Kai Dummann und Zaki Al-Maboren zeigen ihre Malerei, Gabriel Morales fasziniert mit Goldschmiedearbeiten, und Ute Kodlin stellt Arbeiten aus ihrer Schneiderei vor. Ergänzt wird die Ausstellung durch Beiträge der Aktiven Medienwerkstatt.

Am Samstag laden zudem Workshops zum Mitmachen ein: Steven Betz führt in die Holzbearbeitung ein, Thomas Hofer lässt Funken in der Schmiede sprühen, und Frances Rose Kramer bietet spannende Kreativangebote  wie das Basteln von Weihnachtssternen für die jüngsten Besucherinnen und Besucher.

Ukrainischer Kulturbazar: Traditionen erleben

Ein besonderes Highlight ist der ukrainische Kulturbazar im Café Zuflucht, der Besuchende in die Vielfalt ukrainischer Weihnachtstraditionen eintauchen lässt. Sieben Künstlerinnen und Künstler – darunter Lena Yushh, Volodymyr Denchuk, Yuliia Rozentsveih, Tanja Edova, Yuliia Hnatiuk, Ljubow Jung und Halyna Shevchuk – präsentieren und verkaufen ihre Kunstwerke.

Bei Tee, leckerem Kuchen und salzigen Backwaren aus der Ukraine bietet sich die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit und Traditionen zu erfahren.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk finden

Sie suchen noch ein passendes Geschenk für Weihnachten? Dann sollten Sie an diesem Wochenende unbedingt vorbeischauen! Ob handgefertigter Schmuck, einzigartige Malerei oder kunsthandwerkliche Unikate – hier finden Sie garantiert etwas Besonderes für Ihre Liebsten.

Teilnehmende Örtlichkeiten:
Konzept e.V.
Kunstbalkon
Südgalerien e.V.
Galerie am Weinberg
Kunst & Medienwerkstatt
Café Zuflucht

Öffnungszeiten:
Fr.: 17–21 Uhr
Sa.: 14–19 Uhr
So.: 14–18 Uhr

SÜDGALERIEN E. V.

 

Weihnachtswarte-
Weihnachtswarte-2
Weihnachtswarte-3
Weihnachtswarte-4
Weihnachtswarte-5
Weihnachtswarte-09553
Weihnachtswarte-09556
Weihnachtswarte-09561
Weihnachtswarte-09565
Weihnachtswarte-09568
Weihnachtswarte-09572
Weihnachtswarte-09573
Weihnachtswarte-09575
Weihnachtswarte-09577
Weihnachtswarte-09580
Weihnachtswarte-09589
Weihnachtswarte-09597
Weihnachtswarte-09600
Weihnachtswarte-09601
Weihnachtswarte-09602
Weihnachtswarte-09605
Weihnachtswarte-09616
Weihnachtswarte-09623
Weihnachtswarte-09594

[Zeige eine Slideshow]
1 2

 

NHR

Ausstellung „Fragmentum – Relikte eines Ganzen“ von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Ausstellung „Fragmentum – Relikte eines Ganzen“ von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Museumsnacht Kassel 2025: Kultur erleben unter dem Motto „Teilhabe“

Museumsnacht Kassel 2025: Kultur erleben unter dem Motto „Teilhabe“

Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Ausstellung von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Ausstellung von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Kunstrundgang 2025 an der Kunsthochschule Kassel – Kunst zwischen Mythos, Menschlichkeit und politischem Impuls

Kunstrundgang 2025 an der Kunsthochschule Kassel – Kunst zwischen Mythos, Menschlichkeit und politischem Impuls

Friedel Deventer verleiht der Holländischen Straße neuen Glanz mit beeindruckender Wandkunst

Friedel Deventer verleiht der Holländischen Straße neuen Glanz mit beeindruckender Wandkunst

Kunst, Kreativität und Wertschätzung: Ein besonderes Projekt an der SIS Kassel

Kunst, Kreativität und Wertschätzung: Ein besonderes Projekt an der SIS Kassel

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner