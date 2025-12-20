Kreatives Wochenende in der Südstadt: Weihnachtswarte verzaubert mit Kunst und Kultur

Kassel. Vom 19. bis 21. Dezember 2025 öffnen die Kunstwerkstatt Kassel e.V., das Café Zuflucht und viele andere Galerien in der Südstadt ihre Türen zur diesjährigen „Weihnachtswarte“ – einem stimmungsvollen Wochenende voller Kunst, Handwerk und kultureller Begegnungen.

Vielfältige Ausstellung und kreative Workshops

Das gesamte Wochenende über präsentieren lokale Künstlerinnen und Künstler in der Kunstwerkstatt Kassel e.V. ihre Werke: Kai Dummann und Zaki Al-Maboren zeigen ihre Malerei, Gabriel Morales fasziniert mit Goldschmiedearbeiten, und Ute Kodlin stellt Arbeiten aus ihrer Schneiderei vor. Ergänzt wird die Ausstellung durch Beiträge der Aktiven Medienwerkstatt.

Am Samstag laden zudem Workshops zum Mitmachen ein: Steven Betz führt in die Holzbearbeitung ein, Thomas Hofer lässt Funken in der Schmiede sprühen, und Frances Rose Kramer bietet spannende Kreativangebote wie das Basteln von Weihnachtssternen für die jüngsten Besucherinnen und Besucher.

Ukrainischer Kulturbazar: Traditionen erleben

Ein besonderes Highlight ist der ukrainische Kulturbazar im Café Zuflucht, der Besuchende in die Vielfalt ukrainischer Weihnachtstraditionen eintauchen lässt. Sieben Künstlerinnen und Künstler – darunter Lena Yushh, Volodymyr Denchuk, Yuliia Rozentsveih, Tanja Edova, Yuliia Hnatiuk, Ljubow Jung und Halyna Shevchuk – präsentieren und verkaufen ihre Kunstwerke.

Bei Tee, leckerem Kuchen und salzigen Backwaren aus der Ukraine bietet sich die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit und Traditionen zu erfahren.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk finden

Sie suchen noch ein passendes Geschenk für Weihnachten? Dann sollten Sie an diesem Wochenende unbedingt vorbeischauen! Ob handgefertigter Schmuck, einzigartige Malerei oder kunsthandwerkliche Unikate – hier finden Sie garantiert etwas Besonderes für Ihre Liebsten.

Teilnehmende Örtlichkeiten:

Konzept e.V.

Kunstbalkon

Südgalerien e.V.

Galerie am Weinberg

Kunst & Medienwerkstatt

Café Zuflucht

Öffnungszeiten:

Fr.: 17–21 Uhr

Sa.: 14–19 Uhr

So.: 14–18 Uhr

SÜDGALERIEN E. V.