Neue Beratungsstelle „Willkommen von Anfang an“ im Familienzentrum in Oberzwehren

Nach der Beratungsstelle in Rothenditmold bietet das Gesundheitsamt Region Kassel für das Präventionsangebot „Willkommen von Anfang an“ ab Montag, 4. Juli, auch eine Beratungsstunde im Familienzentrum in Oberzwehren an. Dadurch wird das Angebot der Begrüßungsbesuche um den zweiten festen Standort erweitert.

“Die Beratung vor Ort wird bereits in Rothenditmold sehr gut angenommen und ergänzt die Besuche bei den Familien zuhause ausgezeichnet. Auch mit unserem neuen Angebot im Familienzentrum in Oberzwehren wollen wir den Eltern passgenau helfen. Egal ob es um vermeintlich kleine oder große Fragen geht: Allen wird vor Ort unbürokratisch und kostenlos geholfen. Und nach und nach will die Stadt Kassel weitere Beratunsstunden im gesamten Stadtgebiet anbieten”, so Gesundheitsdezernentin Nicole Maisch.

Persönlich vor Ort

Ab Montag, 4. Juli, können (werdende) Väter, Mütter oder Interessierte jeden ersten Montag im Monat von 15 bis 16 Uhr einer Fachkraft des Gesundheitsamtes Region Kassel Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, die erste Zeit nach der Geburt, Kindergesundheit, Zahngesundheit, Kinderbetreuung sowie das Hilfenetzwerk der Stadt Kassel stellen. Die Beratung findet in den Räumlichkeiten des Familienzentrums in Oberzwehren (Theodor-Haubach-Str. 8, Haltestelle Schulzentrum Brückenhof) statt und kann kostenlos ohne Terminbuchung genutzt werden. Bereits seit Anfang Juni findet eine solches Angebot jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes in der Ortsmitte von Rothenditmold (Wolfhager Straße 170) statt. Weitere Informationen zu “Willkommen von Anfang an – Gesunde Kinder in Kassel sind auf www.kassel.de/willkommen_von_anfang_an zusammengestellt.

PM: Stadt Kassel