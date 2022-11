Nordmanntanne aus Niederzwehren schmückt den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Am vergangenen Samstag war es soweit: Von Niederzwehren aus ging der Tannenbaum für den diesjährigen Märchenweihnachtsmarkt auf seine Reise in die Kasseler City und wurde am Nachmittag auf dem Königsplatz aufgestellt. Feierlich eröffnet wird der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt am Montag, 21. November, um 16.30 Uhr durch Oberbürgermeister Christian Geselle. Direkt im Anschluss wird dann ab 17 Uhr Fernando Traber erstmals als fliegender Weihnachtsmann über den Friedrichsplatz schweben.

„Der Märchenweihnachtsmarkt mit seiner Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus ist liebgewonnene Tradition in Kassel. Auch in Zeiten der Einschränkungen sollen die Menschen nicht auf dieses stimmungsvolle Ereignis verzichten müssen.“, sagt Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle. „Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche und glanzvolle Vorweihnachtszeit und laden Besucherinnen und Besucher dazu ein, diese bei uns zu genießen!“

Im Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Markttreibens wird die rund 16 Meter hohe und 25 bis30 Jahre alte Nordmanntanne stehen, die nach ihrer reibungslosen Ankunft auf dem Königsplatz in den kommenden Wochen prächtig geschmückt wird.. Sogar einen passenden Namen hat das immergrüne Prachtexemplar: Denn wie die Symbolfigur des Märchenweihnachtsmarkts, wurde der Baum auf den Namen „Hans“ getauft – und wird dank seiner festlichen Illumination sicherlich die Blicke vieler glücklicher Weihnachtsmarktbesucher bis zum 30. Dezember auf sich ziehen.

„Dabei kommt natürlich wie in allen anderen Bereichen des Marktes energiesparende LED-Technik zum Einsatz“, betont Andrea Behrens, die bei Kassel Marketing den Bereich Events leitet und die Niederzwehrener Nordmanntanne gemeinsam mit ihrem Team ausgesucht hat.

In luftiger Höhe: Premiere des fliegenden Weihnachtsmanns

Noch einmal deutlich höher als die Nordmanntanne „Hans“ und das Riesenrad auf dem Friedrichsplatz ist in diesem Jahr eine weitere Attraktion, die auf dem Märchenweihnachtsmarkt Premiere feiert: Zum ersten Mal wird in Kassel der fliegende Weihnachtsmann zu sehen sein. Täglich um 17 Uhr sowie freitags und samstags zusätzlich um 19 Uhr schwebt er auf seinem Rentierschlitten in 40 Metern Höhe vom Friedrichsplatz zum Dach der GALERIA und wird dabei nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Präsentiert wird die spektakuläre, hessenweit einzigartige Show vom Team des international bekannten Hochseilartisten Falko Traber, dessen Sohn Fernando in Kassel als jüngster fliegender Weihnachtsmann zu sehen sein wird.

Noch mehr Highlights und liebgewonnene „Klassiker“

Für stimmungsvolle Glücksmomente werden neben der Nordmanntanne „Hans“ und dem fliegenden Weihnachtsmann natürlich auch die vielen weiteren Attraktionen sorgen, die den Kasseler Märchenweihnachtsmarkts so besonders machen: Auf dem Friedrichsplatz kann man auch in diesem Jahr wieder im Riesenrad seine Runden drehen und das festliche Lichtermeer von oben bestaunen, während aus dem lauschigen Märchenwald der Duft von heißem Glühwein aufsteigt. Ganz ohne Eis, dafür aber genauso rasant wie sonst, lädt die beliebte Märchen-Rutsche von Schausteller Sebastian Ruppert zu schwungvollen Abfahrten auf der Treppenstraße ein.

Als echter „Klassiker“ darf natürlich auch die große Weihnachtspyramide auf dem Königsplatz nicht fehlen – genauso wenig wie die urige Königs-Alm, in der deftige Spezialitäten für vorweihnachtliche Genussmomente sorgen. Und auch auf ein stimmungsvolles Musikprogramm können sich die Besucherinnen und Besucher wieder freuen: Zusätzlich zur „Hans im Glück“ Bühne auf dem Opernplatz wird in diesem Jahr auch auf dem Königsplatz die Adventskalender-Bühne aufgebaut.

Weitere und stets aktuelle Informationen rund um den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt auf

https://www.weihnachtsmarkt-kassel.de

PM: Kassel Marketing GmbH