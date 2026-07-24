777 Jahrfeier Stadtrechte Treysa

777 Jahre Stadtrechte Treysa, Obere Altstadt in Treysa: Mainzer Gasse, Marktplatz, Burggasse, Steingasse, Hundsgasse, Kirchplatz, 34613 Schwalmstadt-Treysa, 07.08.2026 15 Uhr, 08.08.2026 11 Uhr und 09.08.2026 11 Uhr.

Im Jahr 1249 durfte sich Treysa erstmals eine Stadt nennen – 777 Jahre später wird mit einem Jubiläumsjahr die Geschichte, Gegenwart und Zukunft dieser Stadt gefeiert. Einer der Höhepunkte des dicht gefüllten Programms ist das historische Wochenende vom 07. bis zum 09.08.2026.

Für diese Tage erfüllt ein buntes Treiben Treysas Altstadt: Unzählige Markstände, eine Münzpräge, Gaukler, Buchdrucker, Schwertkämpfer, eine Falknerin, Musikanten, Dampfloks, eine Kaffeerösterei, „Reformationsbrot“ und vieles mehr bieten facettenreiche Einblicke in die Zeit vor und nach 1249 – und einen erlebnisreichen Tag für alle Besucherinnen und Besucher.

Ein besonderes Highlight ist die „Schlemmerey“, die am Freitag- und Samstagabend in der Stadtkirche stattfinden wird. Am Sonntag um 20 Uhr spielt zum Abschluss die weltweit erfolgreichste Mittelalterrockband „In Extremo“ auf dem alten Festplatz Lehmenkaute. Darüber hinaus sind im Verlauf des Jubiläumsjahres eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant – getreu dem Motto: „777 gute Gründe, eine Stadt zu feiern“.

Link: https://www.rotkaeppchenland.de/veranstaltungen#/eventDate/a0006359-1c80-4e87-b7d0-f9196d86df90

PM: Tourismusservice Rotkäppchenland e.V.