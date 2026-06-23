Pipi Langstrumpf wirbelt über die Bühne und begeistert Jung und Alt

Die erste Premiere bei den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen .

Fantasievoll, voller Spielfreude und Ideenreichtum begeistert das Familienstück „Pippi Langstrumpf“ auf der Bühne der Stiftsruine Bad Hersfeld vom ersten Moment an Jung und Alt. Mitreißende Musik, eine liebevoll durchdachte Inszenierung und ein hervorragend aufspielendes Ensemble machen den Theaterbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Die Geschichten rund um das wohl bekannteste Mädchen der Kinderliteratur aus der Feder von Astrid Lindgren sind vielen Generationen vertraut: Pippi lebt gemeinsam mit Affe Herrn Nilsson und Pferd Kleiner Onkel in der Villa Kunterbunt – und zwar nach ihren ganz eigenen Vorstellungen. Die Bühnenfassung von Christian Schönfelder verdichtet die bekanntesten Episoden. In der Inszenierung von Regisseurin Nicole Claudia Weber entwickelt sich das Stück zu einer temporeichen Jagd von einer pointierten Szene zur nächsten.

Im Mittelpunkt steht natürlich Pippi selbst: Laura Dittmann verkörpert die Titelheldin mit großer Präsenz. Voll quirliger Energie wirbelt sie über die Bühne, schlägt Rad und akzeptiert keine Regeln, nur weil Erwachsene sie für unumstößlich erklären. Die Freunde Tommy (Uriel Jung) und Annika (Simone Müller Pradella) sind fasziniert von der neuen Welt, wo sie einfach Kind sein dürfen.

Erwachsenen begegnet Pippi mit charmanter Schlagfertigkeit oder versucht sie mit einem Tänzchen (Musik: Stephie Hacker) für ihre ganz eigene Sicht der Dinge zu gewinnen. Herrlich komisch gerät so die geordnete Welt von Frau Prysselius (Anne Lebinsky) ins Wanken. Und auch die Landstreicher Blom (Nils Benedikt Höddinghaus) und Donner-Karlsson (Andrès Mendez) verwickelt sie in einen wilden schottischen Tanz, begleitet vom Rhythmus eines herrlichen Zungenbrechers.

Am Ende überreicht sie den beiden tolpatschigen Ganoven zur Belohnung zwei Goldmünzen aus ihrem Seeräuberschatz, verbunden mit dem Hinweis, das hätten sie sich ehrlich verdient. Spätestens hier wird deutlich: Auch wenn Pippi Konventionen ablehnt, weiß sie sehr genau, welche Werte im Leben wirklich zählen.

Das durchweg überzeugende Ensemble zieht in einer rasanten Inszenierung das Publikum mit Leichtigkeit in die kunterbunte Welt von Pippi und geht während einer turbulenten Verfolgungsjagd durch die Zuschauerreihen sogar mit ihm auf Tuchfühlung. Zum Mitklatschen, Anfeuern und Mitsingen eingeladen, werden Jung und Alt unweigerlich Teil dieser wunderbaren Welt voller Freiheit und Fantasie.

PIPPI LANGSTRUMPF

von Astrid Lindgren

für die Bühne bearbeitet von Christian Schönfelder

© Aufführungsrechte beim Bühnenverlag Weitendorf, Hamburg

in einer Fassung von Nicole Claudia Weber und Stine Kegel

Regie: Nicole Claudia Weber

Ausstattung: Judith Leikauf und Karl Fehringer

Musik:Stephie Hacker

Darsteller:

Pippi Langstrumpf: Laura Dittmann

Annika: Simone Müller Pradella

Tommy: Uriel Jung

Frau Prysselius / Lehrerin: Anne Lebinsky

Manager / Blom / Polizist Kling: Nils Benedikt Höddinghaus

Der starke Alfons / Donner-Karlsson / Polizist Klang / Kapitän Langstrumpf: Andrès Mendez

Bad Hersfelder Festspiele

23. Juni 2026

Info: Bad Hersfelder Festspiele Pressedienst / M.Kittner ©Fotos: M.Kittner