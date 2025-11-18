Weihnachtsmärkte in Nordhessen – Ein Überblick über die schönsten Märkte der Region

Wenn in Nordhessen die ersten Lichterketten die Fachwerkfassaden erhellen und der Duft von Glühwein über historischen Plätzen liegt, beginnt eine der stimmungsvollsten Zeiten des Jahres: die Advents- und Weihnachtsmarkt­saison. Die Region bietet eine beeindruckende Vielfalt – von großen, wochenlangen Märkten bis hin zu liebevoll gestalteten, romantischen Wochenendmärkten. Hier ein umfassender Überblick über alle bedeutenden und besonders märchenhaften Weihnachtsmärkte in Nordhessen.

Kassel: Der Märchenweihnachtsmarkt

Der größte und bekannteste Weihnachtsmarkt Nordhessens verwandelt die Kasseler Innenstadt alljährlich in eine Kulisse aus Grimms Märchenwelt. Zwischen Königsplatz, Friedrichsplatz und Opernplatz erwarten Besucher zahlreiche Stände, die von Kunsthandwerk über kulinarische Klassiker bis hin zu internationalen Spezialitäten reichen.

Zeitraum: 24. November bis etwa 30. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11–20 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr

Besonderheiten: fliegender Weihnachtsmann, Märchenpyramide, Riesenrutsche, umfangreiches Bühnen- und Familienprogramm

Melsungen: Der Bartenwetzer-Weihnachtsmarkt

Rund um das historische Rathaus in Melsungen entsteht ein kleines Winterwunderland. Über 350 geschmückte Tannenbäume sorgen für ein besonders gemütliches Ambiente.

Zeitraum: 28. November bis 23. Dezember

Essens- und Getränkestände: So–Do 12–20 Uhr, Fr–Sa 12–22 Uhr

Kunsthandwerk & Marktstände:

Montag – Sonntag: 14.00 bis 19.00 Uhr

Besonderheiten: Winterwald, Krippenfiguren, Karussell, Musikprogramm

Spangenberg: Kleiner, aber feiner Adventsmarkt

In der historischen Altstadt Spangenbergs findet traditionell am ersten Adventssonntag ein eintägiger Weihnachtsmarkt statt – ideal für alle, die ein ruhiges, familiäres Adventserlebnis suchen.

Datum: 30. November

Öffnungszeit: 12–19 Uhr

Atmosphäre: gemütlich, regional, handwerklich geprägt

Romantisch-märchenhafte Weihnachtsmärkte in Nordhessen

Neben den großen Märkten gibt es in Nordhessen zahlreiche kleinere Adventsmärkte, die mit besonders viel Charme überzeugen. Hier die schönsten „Geheimtipps“ der Region:

Sababurg: Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Am Fuße der Dornröschenschloss-Sababurg erwartet Besucher ein eindrucksvoller Mittelaltermarkt. Gaukler, Feuershows, Dudelsackmusik und traditionelle Handwerker machen den Besuch zu einem wahren Erlebnis.

Ort: Tierpark Sababurg

Zeitraum: zweites Adventswochenende

Öffnungszeiten:

Samstag: 10–18 Uhr

Sonntag: 10–18 Uhr

Besonderheiten: historische Handwerkskunst, Feuershows, Stelzenengel, mittelalterliches Ambiente

Bad Wildungen: Altstadt-Weihnachtsmarkt

Die verwinkelten Gassen der Altstadt bieten eine traumhafte Kulisse für einen beschaulichen Weihnachtsmarkt, der durch rustikale Holzbuden und tierische Programmpunkte besticht.

Zeitraum: 12.–14. Dezember (3. Adventswochenende)

Besonderheiten: Esel auf dem Marktplatz, weihnachtliche Livemusik, familienfreundlich, urig und romantisch

Homberg (Efze): Clobesmarkt

Einer der traditionsreichsten Märkte der Region: Der Clobesmarkt findet inmitten der historischen Fachwerkstadt statt und lockt jedes Jahr viele Besucher an.

Zeitraum: 5.–7. Dezember

Highlights: Nikolaus, Bastelaktionen, Weihnachtsbäckerei für Kinder, Turmführungen, stimmungsvolle Lichtkulisse

Hessisch Lichtenau: Weihnachtsmarkt am Kirchplatz

Ein kleiner, sehr atmosphärischer Weihnachtsmarkt, der sich besonders durch seine familiäre und ruhige Stimmung auszeichnet.

Zeitraum: 5.–7. Dezember

Besonderheiten: Kunsthandwerk, Bastelangebote, Kinderaktionen, Feuerzangenbowle, regionale Spezialitäten

Korbach: Weihnachtsmarkt in der Hansestadt

Korbach bietet einen klassischen Adventsmarkt mit einem abwechslungsreichen Angebot an Geschenkartikeln, Dekoration und Gastronomie.

Zeitraum: 6.–14. Dezember

Öffnungszeiten: täglich ab ca. 12 Uhr bis etwa 20 Uhr

Atmosphäre: gemütlich, überschaubar, mit vielen regionalen Ständen

Frankenberg (Eder): Adventsmarkt im Klostergarten

Der Markt im historischen Klostergarten zählt zu den romantischsten Adventsmärkten der Region. Zwischen alten Mauern und viel Tannengrün entsteht ein sehr besinnliches Adventserlebnis.

Zeitraum: 13.–14. Dezember

Besonderheiten: Kunsthandwerk, florale Gestecke, Maronen, Feuerzangenbowle, ruhige, fast sakrale Atmosphäre