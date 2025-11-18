Weihnachtsmärkte in Nordhessen – Ein Überblick über die schönsten Märkte der Region
Wenn in Nordhessen die ersten Lichterketten die Fachwerkfassaden erhellen und der Duft von Glühwein über historischen Plätzen liegt, beginnt eine der stimmungsvollsten Zeiten des Jahres: die Advents- und Weihnachtsmarktsaison. Die Region bietet eine beeindruckende Vielfalt – von großen, wochenlangen Märkten bis hin zu liebevoll gestalteten, romantischen Wochenendmärkten. Hier ein umfassender Überblick über alle bedeutenden und besonders märchenhaften Weihnachtsmärkte in Nordhessen.
Kassel: Der Märchenweihnachtsmarkt
Der größte und bekannteste Weihnachtsmarkt Nordhessens verwandelt die Kasseler Innenstadt alljährlich in eine Kulisse aus Grimms Märchenwelt. Zwischen Königsplatz, Friedrichsplatz und Opernplatz erwarten Besucher zahlreiche Stände, die von Kunsthandwerk über kulinarische Klassiker bis hin zu internationalen Spezialitäten reichen.
Zeitraum: 24. November bis etwa 30. Dezember
Öffnungszeiten: täglich 11–20 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr
Besonderheiten: fliegender Weihnachtsmann, Märchenpyramide, Riesenrutsche, umfangreiches Bühnen- und Familienprogramm
Melsungen: Der Bartenwetzer-Weihnachtsmarkt
Rund um das historische Rathaus in Melsungen entsteht ein kleines Winterwunderland. Über 350 geschmückte Tannenbäume sorgen für ein besonders gemütliches Ambiente.
Zeitraum: 28. November bis 23. Dezember
Essens- und Getränkestände: So–Do 12–20 Uhr, Fr–Sa 12–22 Uhr
Kunsthandwerk & Marktstände:
Montag – Sonntag: 14.00 bis 19.00 Uhr
Besonderheiten: Winterwald, Krippenfiguren, Karussell, Musikprogramm
Spangenberg: Kleiner, aber feiner Adventsmarkt
In der historischen Altstadt Spangenbergs findet traditionell am ersten Adventssonntag ein eintägiger Weihnachtsmarkt statt – ideal für alle, die ein ruhiges, familiäres Adventserlebnis suchen.
Datum: 30. November
Öffnungszeit: 12–19 Uhr
Atmosphäre: gemütlich, regional, handwerklich geprägt
Romantisch-märchenhafte Weihnachtsmärkte in Nordhessen
Neben den großen Märkten gibt es in Nordhessen zahlreiche kleinere Adventsmärkte, die mit besonders viel Charme überzeugen. Hier die schönsten „Geheimtipps“ der Region:
Sababurg: Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt
Am Fuße der Dornröschenschloss-Sababurg erwartet Besucher ein eindrucksvoller Mittelaltermarkt. Gaukler, Feuershows, Dudelsackmusik und traditionelle Handwerker machen den Besuch zu einem wahren Erlebnis.
Ort: Tierpark Sababurg
Zeitraum: zweites Adventswochenende
Öffnungszeiten:
Samstag: 10–18 Uhr
Sonntag: 10–18 Uhr
Besonderheiten: historische Handwerkskunst, Feuershows, Stelzenengel, mittelalterliches Ambiente
Bad Wildungen: Altstadt-Weihnachtsmarkt
Die verwinkelten Gassen der Altstadt bieten eine traumhafte Kulisse für einen beschaulichen Weihnachtsmarkt, der durch rustikale Holzbuden und tierische Programmpunkte besticht.
Zeitraum: 12.–14. Dezember (3. Adventswochenende)
Besonderheiten: Esel auf dem Marktplatz, weihnachtliche Livemusik, familienfreundlich, urig und romantisch
Homberg (Efze): Clobesmarkt
Einer der traditionsreichsten Märkte der Region: Der Clobesmarkt findet inmitten der historischen Fachwerkstadt statt und lockt jedes Jahr viele Besucher an.
Zeitraum: 5.–7. Dezember
Highlights: Nikolaus, Bastelaktionen, Weihnachtsbäckerei für Kinder, Turmführungen, stimmungsvolle Lichtkulisse
Hessisch Lichtenau: Weihnachtsmarkt am Kirchplatz
Ein kleiner, sehr atmosphärischer Weihnachtsmarkt, der sich besonders durch seine familiäre und ruhige Stimmung auszeichnet.
Zeitraum: 5.–7. Dezember
Besonderheiten: Kunsthandwerk, Bastelangebote, Kinderaktionen, Feuerzangenbowle, regionale Spezialitäten
Korbach: Weihnachtsmarkt in der Hansestadt
Korbach bietet einen klassischen Adventsmarkt mit einem abwechslungsreichen Angebot an Geschenkartikeln, Dekoration und Gastronomie.
Zeitraum: 6.–14. Dezember
Öffnungszeiten: täglich ab ca. 12 Uhr bis etwa 20 Uhr
Atmosphäre: gemütlich, überschaubar, mit vielen regionalen Ständen
Frankenberg (Eder): Adventsmarkt im Klostergarten
Der Markt im historischen Klostergarten zählt zu den romantischsten Adventsmärkten der Region. Zwischen alten Mauern und viel Tannengrün entsteht ein sehr besinnliches Adventserlebnis.
Zeitraum: 13.–14. Dezember
Besonderheiten: Kunsthandwerk, florale Gestecke, Maronen, Feuerzangenbowle, ruhige, fast sakrale Atmosphäre