Urlaubsfahrt mit Hund von Nordhessen nach Dänemark: Reiseplanung und Route im Überblick

Urlaubsfahrt mit Hund von Nordhessen nach Dänemark: Reiseplanung und Route im Überblick

Dänemark gehört zu den gefragtesten Zielen für Hundeurlauber in Nordhessen. Kurze Anfahrtswege, hundefreundliche Strände sowie eine entspannte Reisekultur machen es für viele Familien zum ersten Ziel. Wer mit dem Vierbeiner aufbricht, hat mit guter Planung, der richtigen Route und einem Blick auf die Einreisebestimmungen viel Freude.

Einreisebestimmungen und Tierärztliches

Die Einreise nach Dänemark regelt die EU-Vorschrift zur Heimtierverbringung. Der Hund benötigt einen gültigen EU-Heimtierausweis, einen Mikrochip zur Kennzeichnung sowie eine gültige Tollwutimpfung. Die Erstimpfung muss mindestens 21 Tage vor der Einreise erfolgt sein. Wiederholungsimpfungen müssen rechtzeitig im Ausweis vermerkt werden, andernfalls gilt die Frist von 21 Tagen erneut.

Nicht zu vergessen ist die dänische Hundeverordnung, die Hundeloven. In Dänemark gibt es ein Einfuhr- und Haltungsverbot für 13 Rassen und deren Kreuzungen, darunter American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier und Tosa Inu. Wer eine dieser Rassen hält, sollte vor der Buchung die aktuelle Liste des dänischen Landwirtschaftsministeriums (Fødevarestyrelsen) einsehen. Im Zweifelsfall verlangen einige Anbieter den Nachweis über die Rassebezeichnung durch einen DNA Test oder tierärztliche Bescheinigung.

Eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung sollte abgeschlossen werden. Für ein dänisches Ferienhaus in Dänemark mit Hund verlangen die Vermieter oft bei Buchung eines Appartements auch einen Nachweis über regelmäßige Entwurmung und Impfungen.

Von Nordhessen an die dänischen Küsten

Kassel ist der verkehrsgünstig gelegene Ausgangspunkt, von dem aus alle für Reisende wichtigen Grenzübergänge schnell zu erreichen sind. Für die Urlauber, die an die Westküste (Blåvand, Henne Strand, Nymindegab) reisen wollen, ist die Autobahn A7 nach Flensburg die geeignete Strecke. Es sind von hier aus ungefähr 550 km zu fahren, die reine Fahrzeit beträgt ohne Pausen etwa 6 Stunden. Wer nach Nordjütland oder Seeland will, hat die Wahl, auf der A7 weiter nach Kolding und Odense zu fahren, zwischen 700 und 850 Kilometer.

Die Fahrt mit Hund wird leichter, wenn man alle zwei bis drei Stunden eine Pause macht. Gute Plätze zum Halten an der A7 sind der Rastplatz Aurach, das Autohofgelände Hattenbacher Dreieck sowie die Rasthöfe Gudow und Ellund. Frisches Wasser, einen kleinen Vorrat an Kotbeuteln und ein Kühltuch für zwischendurch in das Handgepäck. Bei 30 Grad Außentemperatur steigt die Innentemperatur in einem geparkten Auto binnen zehn Minuten auf mehr als 40 Grad. Ein geparktes Auto ist also keine Lösung, auch nicht für kurze Zeit. An der deutsch-dänischen Grenze finden stichprobenartige Grenzkontrollen statt. Den Heimtierausweis sollte man griffbereit im Handschuhfach haben. Es fällt keine Maut an, wenn man auf der Route die Storebælt-Brücke und die Öresundverbindung nicht benutzt.

Unterkunft und Aufenthalt vor Ort

Laut Verband Feriehusudlejernes Brancheforening haben etwa 60 Prozent der dänischen Ferienhäuser Platz für Hunde. Wie viele Tiere mitgebracht werden dürfen, erfahren Sie aus dem jeweiligen Inserat, in der Regel wird von einem bis zwei Hunden pro Objekt ausgegangen.

Worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte:

1. eingezäuntes Grundstück, vor allem bei jungen und jagdlich geführten Hunden

2. Entfernung zum nächsten hundefreundlichen Strand (viele Küstenabschnitte erlauben ganzjährig freies Laufen außerhalb der Zeit vom 1. April bis 30. September)

3. Bodenbeläge ohne empfindliche Teppiche

4. Tierarzt im Umkreis von 20 km

An dänischen Stränden herrscht zwischen dem 1. April und dem 30. September Leinenzwang, außer an ausgewiesenen Hundestränden etwa bei Vejers, Henne oder Marielyst. Wer gegen den Leinenzwang verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen.