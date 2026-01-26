Baunatal startet mit festlichem Neujahrsempfang in das Jubiläumsjahr

Baunatal hat mit einem feierlichen Neujahrsempfang und dem gleichzeitigen Auftakt zum 60. Geburtstag der Stadt ein deutliches Zeichen für Gemeinschaft, Dialog und Zusammenhalt gesetzt. Rund 450 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Ehrenamt und Stadtgesellschaft kamen in der Stadthalle zusammen, um gemeinsam in das neue Jahr zu starten und die Entwicklung Baunatals zu würdigen.

Bürgermeister Henry Richter begrüßte die Anwesenden gut gelaunt und führte souverän durch das Programm. In seiner Ansprache stellte er die Bedeutung eines lebendigen Miteinanders, offener Kommunikation und gegenseitiger Wertschätzung in den Mittelpunkt und machte deutlich, dass die Stärke der Stadt vor allem im Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger liegt. Musikalisch begleitet wurde der Neujahrsempfang durch das VW-Soundorchester.

Zu den prominenten Gästen zählte auch der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori, der die positive wirtschaftliche Entwicklung der Region hervorhob und Baunatal als wichtigen Standort im Landkreis Kassel würdigte. Große Aufmerksamkeit galt zudem den internationalen Städtepartnerschaften. Vertreter aus Vire in Frankreich sowie aus Vrchlabi in Tschechien präsentierten die lebendige Zusammenarbeit und unterstrichen die Bedeutung des europäischen Austauschs für die kommunale Zukunft.

Nach den festlichen Redebeiträgen und den Vorstellungen der Partnerschaften nutzten viele Gäste die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Bei Suppe und Getränken entstand eine offene und herzliche Atmosphäre, in der neue Kontakte geknüpft und bestehende Netzwerke vertieft wurden. Der Abend war geprägt von einem spürbaren Spirit der Gemeinsamkeit und einem respektvollen Dialog über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Themen.

Der Neujahrsempfang zeigte eindrucksvoll, wie sehr Baunatal von Engagement, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung getragen wird und setzte einen gelungenen Auftakt für das neue Jahr sowie für das Jubiläumsjahr der Stadt.

© NHR